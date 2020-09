(The Associated Press)

En las primeras tres semanas de agosto – el mes en el que más registros de muertes por COVID-19 se han reportado en Puerto Rico- se identificaron 120 brotes del virus en la isla y 852 personas involucradas en estas cadenas de infección, según se desprende del primer informe que realiza el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) que lidera la epidemióloga Fabiola Cruz.

En entrevista con Primera Hora, Cruz detalló que de las siete regiones de la isla fueron las de Bayamón, Ponce y Arecibo en las que más brotes se identificaron, con un total de 29, 25 y 26 líneas de transmisión cada una. Mientras, el municipio que más brotes reportó fue Dorado con un total de 12.

El informe de datos determinó que el 57% de los brotes se desarrollaron en eventos familiares, los cuales van desde cumpleaños hasta velorios.

“No son brotes adjuntos a viajeros. Eso nos dice que alguien llegó a un evento familiar contagiado pero no podemos definir ese punto dónde se contagió porque cuando hacemos la entrevista estuvo en tres restaurantes, se reunió con amistades. Sí podemos decir que el exceso de confianza en estos grupos es la razón principal que provoca los contagios. Por alguna razón se baja la guardia y no se utiliza mascarillas o se guarda distancia, precisamente, con las personas que más apreciamos y con las que no queremos que tengan esta enfermedad. Urge crear conciencia y educar en este sentido”, dijo Cruz.

Mientras, el 30% de las epidemias ocurrieron en ambientes laborales como centros de distribución, cuarteles, oficinas, fábricas de textiles, entre otros.

“Aquí, por ejemplo, identificamos en ese periodo de las primeras tres semanas de agosto siete brotes en cuarteles, tres en restaurantes, seis en hospitales, tres en oficinas municipales, uno en una primaria municipal”, expresó al destacar que hay que hacer hincapié en las medidas de salud y seguridad en los centros de trabajo.

Asimismo se identificó que el 5% de los brotes pudo tener su origen por exposición en un ambiente laboral o familiar. Igual clasificación de 5% tuvieron los brotes comunitarios identificados en hogares de envejecientes, iglesias, hogares sustitutos de menores, entre otros.

“Identificamos tres brotes en iglesias”, sostuvo.

Mientras que un 3% del total de las infecciones grupales se clasificaron en viajeros, lo que incluye a turistas o familiares que llegan a la isla a visitar parientes.

Destacó que del total de 6,701 casos confirmados de COVID-19 que hubo en la isla en el periodo del 1 al 21 de agosto, unos 4,742 surgieron del SMICRC.

“De estos casos realizamos entrevistas a 3,088 casos confirmados”, expresó.

En esas entrevistas 1,900 entrevistados no identificaron contactos. Los que sí lo hicieron proveyeron en promedio tres contactos cercanos. Se hizo hincapié en que el 8% de los contactos se convierten en caso y que el 47% de estos son “sintomáticos”.

En cambio, los que sí mostraron síntomas relacionados al virus reflejaron dolor de cabeza (50%), pérdida del olfato/sabor (47%), dolores musculares (43%), tos (42%) y fiebre (41%).

“Esto es solo un subreporte. Sabemos que ocurrieron muchos más brotes en agosto que los que estamos reportando porque nuestro sistema apenas está implementado en un 76%. Por eso queremos dejarle a saber a la gente este escenario. Es importante que sepan lo que estpa ocurriendo y tomen conciencia ciudadana”, dijo la epidemióloga.

Aun cuando hubo interés de Cruz de implementar un sistema de vigilancia a través de todos los pueblos de la isla, el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos arrancó formalmente en julio, precisamente cuando el país comenzaba a reabrir sus puertas a la economía y a los eventos sociales.

Aunque ha sido un paso agigantado -ante la pobre respuesta inicial del gobierno en este proceso, que es uno vital a nivel de prevención e intervención para tratar de desacelerar los casos- lo cierto es que no todos los municipios avanzan a la misma velocidad.

Actualmente, de los 78 municipios hay 30 que tienen el equipo completo de vigilancia epidemiológica (5 profesionales por cada 25,000 habitantes, incluyendo epimiólogo, investigadores de casos, rastreadores de contactos), 41 tienen un equipo parcial (no tienen todo lo recomendado ), 4 solo tienen epidemiológo o epidemióloga y hay 3 pueblos que no se integraron a la iniciativa (San Juan, Morovis y Adjuntas).

¿Por qué no se integraron estos pueblos al Sistema y cómo afecta esa situación el proceso o recopilación de datos?, se le preguntó a Cruz.

“En estos municipios entienden que tienen un sistema de rastreo funcionando. Y no digo que esté mal. Villalba, Vieques y San Germán lo tuvieron y luego se integraron. Pero lo que ocurre es que ta,mpoco tenemos los datos de estos pueblos. El Departamento de Salud tiene que enrar a nivel central y regional a recuperar esos datos y es bien difícil mantener un control. Afecta nuestro análisis porque, por ejemplo, lo que pasa en San Juan influye en lo que ocurra en Bayamón y los demás pueblos del área metro.

Cruz dijo que un análisis realizado por el también epidemiólogo Danilo Trinidad reveló que en agosto los pueblos de Villalba y Guayanilla tuvieron incidencias de menos de cinco casos confirmados por cada 10,000 habitantes lo que catalogó como un gran “logro” y resultado del sistema de vigilancia y rastreo que se lleva a cabo en estos municipios desde inicios de la pandemia.

“Tenemos el caso de Las Marías y Culebra que no reportaron casos. Y son pueblos que manejaron brotes en julio. Ahí es que ves el esfuerzo e importancia de la intervención del equipo epidemiológico y rastreo”, recalcó.

El informe de este lunes del Departamento de Salud indica que a la fecha hay 16,692 casos confirmados de COVID-19 en Puerto Rico, y 18,683 casos probables. Actualmente, 477 personas en la isla han fallecido a causa de la enfermedad provocada por el SARS- CoV-2. De esta cifra, 177 muertes ocurrieron en el mes de agosto.