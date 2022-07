Líderes políticos, sindicales y de la sociedad civil se unieron al reclamo de cientos de ciudadanos que marcharon hoy desde el Capitolio hasta La Fortaleza, para exigir la cancelación del contrato millonario al consorcio energético LUMA Energy, que desde hace poco más de un año tiene a su cargo la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el País.

“Creo que al pueblo le queda la calle. Es una manera de presión para obligar al gobernador (Pedro Pierluisi) a asumir una responsabilidad con respecto a LUMA, que ha incumplido con lo que es sus obligaciones contractuales, los apagones son la orden del día, los aumentos en los costos energéticos han afectado la economía y la calidad y por lo tanto, esto es lo que hay hacer. Esta es una de muchas iniciativas”, dijo el ex candidato a gobernador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez.

El ex senador calificó los argumentos del Gobernador de que la Constitución no le permite rescindir el contrato de LUMA como una justificación inadecuada. “Cuando el gobernador Luis Fortuño, y él (Pierluisi) era comisionado residente, aprobó la Ley 7, dejó sin efecto contratos de sindicatos que tenían ya sus acuerdos colectivos con distintas agencias. Así que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que hay casos de emergencia donde se puede por razones particulares dejar sin efecto contratos y yo creo que el caso de Energía Eléctrica es uno que es de emergencia nacional”, sostuvo el líder independentista.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago no acudió a la marcha, pero dijo que apoyaba los reclamos de los manifestantes.

“Respeto las marchas y apoyo que el pueblo se exprese. He participado en pocas marchas porque respeto el espacio del pueblo a expresarse y siempre que me han pedido que los atienda aquí en el Capitolio los he atendido, pero estaba ocupado hoy en la radicación del proyecto (congresional) del estatus ”, sostuvo el líder senatorial. “Desde el primer día dije que el contrato había que enmendarlo, sino lo querían derogar”, dijo para agregar que si LUMA no cumple “hay razones para cancelarlo”.

“(En la manifestación) hay una diversidad tan grande de personas desde la mesa de Martin Luther King hasta los propios partidos hablando de su rechazo a este pillaje. Yo soy de los que creo no debe haber ninguna enmienda a nada de LUMA. Tenemos que sacarlos y punto”, sentenció el senador independiente José Vargas Vidot, quien vestía ropa oscura y una bandana negra le cubría el cabello.

“No creo que debamos sentirnos en un ambiente festivo cuando LUMA representa todo lo contrario. ¿Cuántas personas han muerto porque sus aparatos tecnológicos para sobrevivir han fallado a la negligencia de LUMA?; ¿Quién le responde a esos padres y madres que han perdido a sus niños?; ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar? Por eso estoy aquí”, sostuvo el salubrista. El legislador cuestionó que se cerrara el tráfico en el tramo que discurre por la Avenida Constitución, en el ala sur del Capitolio, lo que aumentó la congestión vehicular durante la manifestación.

“El pueblo se cansó de los aumentos, se cansó de los apagones, se cansó de la privatización. Necesitamos asegurarnos de que tengamos un servicio eléctrico accesible y de calidad”, dijo el coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y ex candidato a la Alcaldía de San Juan, Manuel Natal Albelo.

“Ahora que el Gobernador vetó el proyecto que evitaba más aumentos para evitar pagar la deuda, eso ha exacerbado a la gente, que más temprano que tarde se van a manifestar y el mensaje va a ser dual porque los legisladores no son ciegos y saben que los miles que van a marchar también pueden marchar contra ellos”, sostuvo por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.

El padre Pedro Rafael Ortiz, del Colectivo Nacional Todos Somos Pueblo, denunció que este tipo de acuerdo de privatización de servicios “está empobreciendo más al pueblo, especialmente a la gente en la montaña”.

“Tenemos que estar aquí porque esta es una causa del pueblo que está indignado. Además, el costo de vida ha subido y no aguantamos más. El maestro no puede, no aguantamos un aumento más. Hemos trabajado con los apagones simultáneos y otros extensos donde se ven afectadas las escuelas”, denunció el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez. “Ninguno de los 26 mil maestros y nadie que esté viviendo en Puerto Rico puede aguantar un aumento más”, sostuvo el educador.

“Ya la mitad del aumento en la quincena se fue en pago de la luz”, dijo Migdalia Santiago, del gremio magisterial Educamos.

Greca Acosta del grupo Mujeres contra LUMA llamó a un boicot en el pago de facturas de electricidad. “Que el Gobernador y la LUMA se vayan pal’ carajo. Esa es la palabra de hoy”, expresó Acosta.

“El que no esté en contra de LUMA no es puertorriqueño. Nos vendieron un contrato que lo que ha hecho es engañar al pueblo”, consignó el representante popular a la Cámara por el distrito 25 de Ponce, Juana Díaz y Adjuntas, Domingo Torres García, mientras la también senadora popular, Marially González Huertas, indicó que “los servicios esenciales no se privatizan”.

Los alcaldes de Juana Díaz, Hormigueros y Morovis también participaron en la marcha, que partió al filo de las 11:00 de la mañana bajo un sofocante sol.

“Los problemas que tenemos con la energía, la educación y la salud son síntomas”, dijo Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).

“Pierluisi es un vampiro y nos está desangrando. El dinero que está invirtiendo en LUMA lo pudo invertir en la Autoridad de Energía Eléctrica, en la última tecnología y sobraba dinero”, lamentó José Ángel Massanet, un pensionado que laboraba como mecánico de aviación en American Airlines y llegó hasta la manifestación en bicicleta.