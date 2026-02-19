Las estaciones de gasolina están vendiendo a los menores de edad -y sin supuestamente solicitar una identificación- unos productos a base de cáñamo o ‘hemp’ que causan una “especie de arrebato”, denunció este jueves el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo.

El funcionario reveló, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que el problema les fue referido mediante confidencias y por la organización Teen Challenge, que hizo un análisis encubierto con adultos que se hicieron pasar por menores de edad y no tuvieron problemas en adquirir los productos.

Estos productos, dijo, son tipo incienso o de olor, que tienen “una etiqueta de caricatura o colores para hacerlos más atractivas hacia los menores de edad”.

Los menores lo utilizan para vapear o consumirlos como si fuese una especie de droga.

“Algunos de estos productos, sin que la etiqueta lo desglosara de la manera correcta, estaban alterados o tenían componentes que pudiese tener como efecto esta especie de arrebato…”, afirmó Torres Montalvo.

Como DACO tiene jurisdicción con las gasolineras, el secretario informó que comenzarán una “serie de operativos que hemos denominado ‘Muéstrame tu ID’ para reclamar a los gasolineros que soliciten identificaciones a la hora de vender estos productos.

Además, realizarán una campaña de orientación junto a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) y Teen Challenge “para promulgar lo nocivo que pueden ser estos productos”, detalló.

En específico, el funcionario identificó a las gasolineras como las que tienen este tipo de productos a la venta.

“La iniciativa de parte del DACO viene como resultado de una confidencia que hemos estado recibiendo sobre la venta de varios productos derivados ‘hemp’ o el cáñamo, particularmente en las estaciones de gasolina. Estos son productos, cuya venta es legal, pero no es legal que se les venda a menores de 21 años. Nos ha llegado información que hay mucho establecimiento vendiendo estos productos sin solicitar ningún tipo de identificación a menores de edad”, precisó Torres Montalvo, al dar a conocer la denuncia.

Reacciona líder de los gasolineros

Aunque no había escuchado la denuncia, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Luis Rafael Gueits, reaccionó a la identificación de las estaciones de gasolina como parte del problema.

“Dar por sentado que es en las estaciones de gasolina que no se está solicitando la identificación es irresponsable”, sostuvo, al mencionar que este tipo de productos también se consiguen en farmacias y panaderías.

Indicó que las estaciones de gasolina que venden alcohol, cigarrillos, cigarrillos electrónicos y estos productos derivados del cáñamo reciben visitas anónimas de la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) a modo de fiscalización. Verifican que se cumpla con la verificación de la identificación.

También comentó que los sistemas electrónicos de las gasolineras muestran una alerta cuando se marcan productos en los que se debe requerir identificación para avisar al empleado del requisito.

“Creo que responsabilizar a la industria del combustible como que es la raíz del problema es una declaración no adecuada”, señaló.

Añadió que, “si el gobierno está tan preocupado por esta situación, el gobierno debe estar hablando de cómo debe ser proactivo con relación a esto”. A modo de ejemplo, mencionó que se debe hacer como en el estado de Florida que la licencia de los menores de edad es vertical, en vez de horizontal.

El cáñamo es una variedad de la planta cannabis sativa, pero con solo .3 por ciento de THC, ingrediente psicoactivo del cannabis que por años se ha utilizado en la manufactura y en productos de belleza.