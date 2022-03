El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dejó la puerta abierta hoy para que el senador popular por el distrito de Guayama, Albert Torres Berríos, quien es investigado por el Departamento de Justicia, vuelva a presidir la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del cuerpo legislativo.

Aunque en la sesión del lunes Dalmau Santiago hizo constar en una carta con fecha del 7 de marzo al secretario del Senado, Yamil Rivera Sáez, que Torres Berríos había sido removido permanentemente de la presidencia de la referida comisión, el líder senatorial dijo hoy que el legislador podría retomar el liderato del organismo legislativo.

“Hay unos proyectos pendientes, yo tengo una persona, que es el señor Nelson Bayrón, que en el pasado dirigió esa comisión y lo estoy reclutando de la Oficina de Comisión de Gobierno para reorganizar los trabajos de la Comisión de Agricultura y en su momento determinaré si vuelvo a asignársela al senador Albert Torres o si hay una nueva recomposición de comisiones”, dijo el Presidente del Senado a preguntas de periodistas en el Capitolio.

En agosto de 2021, Dalmau Santiago removió a Torres Berríos de la presidencia de la comisión luego que el senador enfrentara una querella ética en la que exempleados le imputaban un patrón de maltrato laboral y de solicitudes de dinero. La comisión de Agricultura y Recursos Naturales pasó entonces a manos de la senadora Ada García Montes.

Aunque Torres Berríos fue separado de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, siempre mantuvo la presidencia de la Comisión de Asuntos de la Juventud, Recreación y Deportes del Senado.

En la carta de Dalmau Santiago al Secretario del Senado, el líder legislativo le informa que él asumirá el timón de la comisión.

Pero Dalmau Santiago sostuvo hoy que estará temporeramente a cargo de la comisión “en lo que se hace la transición”.

“Lo puedo adelantar, esa comisión va a tener una nueva composición en la definición de su jurisdicción para trabajar con los cuerpos de agua. Hasta que no haga la composición, que la presente y el Senado me la apruebe, no la voy a otorgar al señor Albert Torres ni a nadie. Esa es la razón”, sostuvo Dalmau Santiago.

En febrero de este año, el informe de la Comisión de Ética sobre la querella contra Torres Berríos, que recomendaba un voto de censura y reprimenda pública en contra del legislador, quedó en una especie de limbo legislativo, en medio de diferencias entre la mayoría y algunos senadores de minoría por la forma en que se condujo la investigación.

Mientras tanto, el pasado 25 de enero, el Departamento de Justicia le notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) que inició una investigación contra Torres Berríos.