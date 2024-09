Comerío. Lo achaca al estado de la carretera principal y a que Fomento mantiene cerrado el parque industrial.

Al saliente alcalde de Comerío, José Antonio “Josian” Santiago Rivera, no se le tuvo que preguntar por las preocupaciones de los residentes del su pueblo.

Sin señalarle lo que habían comentado los ciudadanos, el ahora candidato a la Legislatura coincidió que su municipio sufre de problemas de acceso vial y de falta de oportunidades de empleo que ha llevado a la clase trabajadora a marcharse.

Comentó que la carretera PR-167, acceso principal hacia Bayamón, tiene derrumbes y deslizamientos que la Autoridad de Carreteras no ha atendido desde el huracán María. Dijo que, en combinación con el “vacío” que se tiene en empleo ante la inactividad del parque industrial de la Compañía de Fomento Industrial, hace que su pueblo no tenga desarrollo económico.

“Los que viven en Comerío me migran, porque si trabajan en la zona metropolitana, por ejemplo, o fuera del pueblo, tener que viajar por esa carretera insegura todos los días no le estimula a quedarse en el pueblo. Así que pierdo población en la etapa productiva y me limita el que se alleguen desarrolladores, por ejemplo, para el parque industrial que tengo, que está vacío. Eso es el otro problema. El otro problema es el de los edificios que Fomento Industrial mantiene vacío. Yo he reclamado que me permitan en buscar desarrolladores. He logrado identificar gente con proyectos que pueden generar empleo, pero el proceso con Fomento, de nuevo, es uno que al final del día lo que hace es que desalientan que esas personas vengan acá y terminen yéndose a otros lugares”, denunció.

Ejemplificó que hace un año llegó un inversionista para colocar en uno de los edificios una plantación de cannabis medicinal que iba a generar 65 empleos. Pero, descubrió que el edificio que se identificó está ocupado como almacén de inventario a decomisar de escuelas cerradas del Departamento de Educación.

“Mira qué soberana barbaridad, cuando tienes un pueblo que necesita de empleos”, soltó Santiago Rivera, al señalar que se perdió esa inversión.

Se le preguntó la razón por la que sí pudo establecer en uno de los locales el Programa Municipal de Reciclaje y confesó que tuvo que invadir el edificio.

“Me cansé de hacer gestiones para montar un proyecto, porque después de María el centro reciclaje se lo llevó el río. Pues, le mandé una carta de que lo invadí, me metí. No les quedó otro remedio que firmarme un contrato”, reveló.

En la actualidad, el alcalde dijo conocer del intento que realiza la empresa JL Apparel Development para ubicarse en Comerío. Señaló que se reunió con la propietaria, Jania Rivera Morales. Pero, lamentó que no la pueda ayudar. Alegó que el municipio no tiene autoridad en ley para invertir en edificios privados y no los puede ayudar en resolver los problemas que enfrentan para lograr la conexión al servicio eléctrico.

“Yo estoy en disposición de darle todo el apoyo. A mí interesa que aquello recobre vida, me ayudan a reactivar la economía local. Lo que pasa es lo que estoy planteando. Fomento Industrial tiene que servir de facilitador. Se supone que sean una mano amiga. Si Fomento alquiló edificio, es que vieron en ella potencial proyecto viable, pero tienen que llevarla mano y ser facilitadores”, manifestó.