“El problema principal que yo tengo es el gobierno central. Yo no tengo ningún tipo de ayuda del gobierno central”.

En esta afirmación, el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, centró la respuesta a los señalamientos que hicieron varios ciudadanos entrevistados por Primera Hora sobre el estado de abandono en que se encuentra la Villa del Capitán Correa.

Alegó que la situación es que el gobierno central “nos sigue quitando más fondos y dándonos más responsabilidad”. Alegó que el dinero con el que cuenta el ayuntamiento no da para atender todas las necesidades.

Por ejemplo, señaló que del Departamento de Transportación y Obras Públicas no les dan mantenimiento a las carreteras, por lo que el municipio tiene que “invertir dinero, tiempo, equipo y personal municipal para poder mantener las carreteras”.

“Ni Educación ni Edificios Público nos paga el recogido de basura y eso es uno de los servicios más caro que hay en los municipios. Son servicios millonarios. Y por eso seguimos hablando. Son un sinnúmero de cosas que el gobierno central es responsable. La seguridad misma. La seguridad no son de las policías municipales, sino de un pueblo. La seguridad es del estado, de la Policía de Puerto Rico. La Policía Municipal vino a dar un ‘support’ a la Policía Estatal, en cooperación. No vino a hacer el papel que tiene que hacer la Policía Estatal. Y así sucesivamente.”, fue otra de las protestas del alcalde.

La lista del alcalde parecía no tener fin, pues hasta adjudicó responsabilidad al Departamento de la Familia y a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) por la falta de atención al problema de los deambulantes en su pueblo.

Lo que rechazó Ramírez Irizarry fue la falta de ayuda para que los negocios en su ciudad puedan prosperar. Alegó que bajo su administración no se aumentó el cobro de patentes. En cambio, señaló que ha otorgado planes de pago para que puedan pagarlas. Dijo que así logró aumentar el cobro de patentes de $4 millones, que era lo que se generaba en el 2021, a $8 millones en la actualidad.

En cambio, aceptó que se analiza en la actualidad disminuir estas patentes para ayudar a los comerciantes. Pero, no estableció cuándo sería.

En torno a los edificios abandonados, aseguró que son de “personas privadas” y que “el municipio no tiene la culpa de que se vean así”.

“Hemos hecho llamado a los dueños de edificio. Como no tomaron cartas en el asunto, hicimos una ordenanza donde estamos pintando los edificios, nosotros ponemos el dinero, nosotros ponemos la mano de obra y estamos pintando los edificios. Acabó la primera fase, ahora vamos a la segunda fase para seguir pintando los edificios. Eso en cuanto a edificios abandonados”, comentó.

Aceptó que el municipio tiene dos terminales de carros públicos abandonados. Dijo que le han aprobado una propuesta para invertir $8 millones, que no solo será para rehabilitar las estructuras, sino para establecer un sistema de transportación pública gratuita para la zona urbana.

Señaló que el municipio también trata de levantar un servicio de reciclaje para la ciudad, el cual aceptó que no está al nivel del que tiene Carolina.

“Nosotros cogimos un municipio que tenía más de 20 años atrasado. Aquí no se hacía nada. Aquí no le pagaban a nadie. Se le debía a Retiro cerca de $7 millones, a Servicios Generales en gasolina y diésel se le debía $600,000, por ahí para abajo. Nos dejaron un montón de demandas de 2012 para acá. Demandas que no son de nosotros y nosotros asumimos la responsabilidad. Y, aun así, eliminamos el déficit de cerca de $22 millones y estamos en superávit. Eso es sana administración. Y cada día se están abriendo nuevos negocios en la ciudad de Arecibo, y cada día siguen llegando más personas interesadas en invertir”, manifestó.

Ramírez Irizarry buscará la reelección en estas próximas elecciones. Se medirá al representante novoprogresista José “Memo” González; Lauce Enrique Colón Pérez, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); el independentista Javier Biaggi Caballero, así como Luis Del Río Morales, del Proyecto Dignidad.