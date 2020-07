El alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, explicó hoy su decisión de imponer un toque de queda a las 7:00 p.m. y el cierre de playas y balnearios.

Lo que establece la orden municipal

En entrevista en WKAQ 580, Ramírez dijo que ha recibido elogios de comerciantes y residentes de su pueblo por su decisión, que dijo responde al alza en casos de coronavirus que se ha registrado en su municipio.

15 casos en dos semanas

“Que no vengan, lo pedimos en Semana Santa (si tienen reservación hotelera), que la cancelen yo tengo que proteger las vidas. Usted puede tener dinero para una reservación, puede tener dinero para lo que usted quiera, pero si no tiene vida no puede reservar, no puede vivir, yo estoy protegiendo vidas”, dijo el alcalde en la entrevista radial.

Agregó que en Cabo Rojo se han reportado dos muertes por el COVID-19. “No voy a pemitir un (huracán) María en mi pueblo porque no tomamos decisiones correctas. Estamos tomando la decisión correcta”, sostuvo.

El alcalde comentó que tiene información que, cónsono con su orden, ya algunas hospederías han comenzado a cancelar las reservaciones de las personas para cumplir con su directriz, vigente hasta el 26 de julio.

Afirmó que en Cabo Rojo han cerrado una cooperativa y un fast food por casos positivos, y también han cerrado numerosas dependencias del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) “porque tienen casos positivos”. Además, dijo que una oficina que cubre pueblos del oeste de Salud Ambiental también fue cerrada por COVID-19 y anticipó que se verá un alza en estos días por los contagios del 4 de julio.

Asimismo, Ramírez Kurtz dijo que los alcaldes están solicitando a la gobernadora Wanda Vázquez revierta parte de la apertura económica porque “estamos hablando de vidas de personas”.

“Estamos fuera de control, hay que volver al control”, afirmó el alcalde.