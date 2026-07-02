Luego de anunciar que demandará al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por la paralización de un proyecto de mejoras en el área recreativa de la playa Peñón Brusi, el alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández, volvió a cuestionar este jueves la gestión del secretario de la agencia, Waldemar Quiles Pérez.

A través de una publicación en sus redes sociales, el ejecutivo municipal sostuvo que “Puerto Rico necesita un Secretario de Recursos Naturales y Ambientales que actúe con urgencia” y reiteró su llamado a que haya “menos burocracia”.

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Hernández no limitó sus señalamientos al proyecto paralizado en la playa Peñón Brusi. También mencionó la falta de operación del Parque Las Cavernas, en Camuy, así como el cierre de Playita Rosada, en Lajas, ambos atractivos turísticos bajo la administración del DRNA.

“Los municipios no podemos seguir esperando indefinidamente. Puerto Rico necesita un Secretario de Recursos Naturales y Ambientales que actúe con urgencia para rescatar estos espacios que representan desarrollo económico", escribió Hernández.

“Señor Secretario, el llamado es sencillo: menos burocracia y más ejecución. Los alcaldes estamos listos para colaborar, pero la Isla merece respuestas concretas y acciones inmediatas”, destacó finalmente el funcionario en su publicación, en la que además compartió imágenes del estado en que se encuentra Playita Rosada.