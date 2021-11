El alcade de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, dejó su cargo a través de un mensaje colgado en redes sociales.

“Cataño mil Disculpas, por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por 5 años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite. A todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me paso. A mi familia gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición si no la familia y las verdaderas amistades a ustedes también mis disculpas, los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que le quite. Nuevamente Gracias Cataño”, escribió Delgado luego de que trascendiera más temprano que había renunciado.

Estas son las primeras expresiones de Delgado, quien es objeto de varias investigaciones.

