El alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, presentó su renuncia al cargo ante la legislatura municipal. La dimisión será efectiva a las 11:59 p.m., confirmó Jorge Malavé, presidente de este cuerpo legislativo.

“Con mucho pesar recibimos la carta de renuncia del señor alcalde. Para nuestro pueblo es un día de mucho pesar, pues a Delgado Montalvo le reconocemos una obra de transformación económica y social muy significativa para nuestra gente. Además, fue un alcalde muy atento a las necesidades de su pueblo. Lo vimos trabajar de manera efectiva tras el paso de los huracanes Irma y María y la pandemia ocasionada por el COVID-19″, indicó Malavé.

Asimismo informó que el licenciado Gabriel J. Sicardó Ocasio, vicealcalde de Cataño, fungirá como alcalde interino de Cataño, conforme las disposiciones de la Ordenanza Núm. 21, Serie 2016-2017, la cual establece la línea de sucesión en caso de renuncia del alcalde.

En relación con los motivos de la renuncia, Malavé se refirió a la carta enviada por Delgado Montalvo que indica “en este caminar como Alcalde también he sentido mayor preocupación por mi familia, en especial, mi esposa y mi hijo Nixon quien en tan corta edad demanda de más de tiempo para verlo crecer y desarrollarse. Esa oportunidad no me la quiero perder y me corresponde anteponer sobre cualquier consideración, el bienestar de mi familia. Es mi deber personal y sobre pasa todo interés profesional. Luego de evaluar y ponderar mi situación familiar, le notifico que he tomado la decisión de renunciar al cargo de Alcalde de Cataño, efectivo a las 11:59 p.m. de hoy, 30 de noviembre de 2021. Esta decisión es final y firme y deseo que tras su notificación se proceda de inmediato con los trámites correspondientes para completar la vacante existente como lo establece el Código Municipal de Puerto Rico y demás leyes aplicables”.

El exalcalde llegó a la poltrona municipal en el 2017. En 2020, revalidó al cargo. Ocupó varias posiciones de liderazgo como director político del área de Bayamón. En la Federación de Alcaldes fue tesorero bajo la presidencia del exalcalde de Arecibo, Carlos Molina y fue tesorero de la Junta de Directores del CRIM.

De otro lado, el presidente de la legislatura municipal aseguró que tanto él como el alcalde interino se concentrarán en mantener la estabilidad de la administración municipal y que los servicios a la ciudadanía se mantengan como hasta el momento.

“El alcalde interino es un servidor público con vasta experiencia en el municipio de Cataño donde ha laborado por los pasados 20 años. En estos años, Sicardó ocupó posiciones como Director de Asuntos Culturales, Secretario Municipal, Secretario de la Junta de Subastas, Secretario de la Legislatura Municipal, en dos términos, Director de Asuntos Legales y Director de Asuntos Públicos. Así que es la mejor persona para sustituir a nuestro alcalde en este momento. El pueblo de Cataño puede tener la seguridad de que trabajaremos sin descanso por mantener la calidad de vida a la que están acostumbrados. A los empleados los exhoro a continuar laborando con el mismo compromiso de siempre”, concluyó.