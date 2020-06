El alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, reaccionó esta tarde a la intervención policíaca en una gallera clandestina en la barriada Juana Matos en la que estuvo involucrado.

A través de un comunicado de prensa, el alcalde dijo que no se encontraba participando de la actividad ni de ninguna apuesta y que su presencia en el lugar fue momentánea ya que se encontraba visitando varios hogares del mencionado lugar en donde, según él compartió con varios ciudadanos.

Asimismo mencionó que en el momento de la intervención no se encontraba con su guardaespaldas ni estaba armado como había informado la Policía preliminarmente.

A continuación las expresiones del alcalde:

Durante la tarde la tarde de hoy fui intervenido por la Policía de Puerto Rico en la barriada Juana Matos del Municipio de Cataño. Como parte de mi agenda de trabajo, hoy sábado visité varios hogares y compartí con ciudadanos de mi pueblo.

Cabe señalar que el trato de la policía fue respetuoso. A raíz de la intervención fui citado a comparecer a la Comandancia de Bayamón próximamente y así lo haré.

No obstante, deseo aclarar que, aunque favorezco la pelea de gallos por ser uno de los deportes preferidos de nuestro pueblo, parte de nuestra cultura y aprobado por el Gobierno de Puerto Rico, no me encontraba participando de dicho acto ni realicé apuesta alguna. Mi presencia fue momentánea. Acababa de llegar al lugar.

Asimismo, deseo aclarar que no andaba ni con escolta ni con un guardaespaldas armado. Sobre las sillas propiedad del municipio que se encontraban en el lugar, debo decir que fueron solicitadas por un ciudadano para ser utilizadas como parte de un evento privado.

Me reitero en que mi presencia allí se dio como parte de las visitas que hago a todo mi pueblo constantemente. Como siempre atenderé con responsabilidad este asunto. Por el momento estas serán mis únicas declaraciones al respecto.