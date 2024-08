El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, cuestionó hoy a los ejecutivos de LUMA Energy por no haber asignado todavía ni una sola brigada para trabajar en su municipio tras el paso de la tormenta tropical Ernesto.

Según expresó el ejecutivo municipal a través de un comunicado de prensa, 15 de los 22 barrios de Cayey están todavía a oscuras y sin detalles sobre cuándo tendrán electricidad nuevamente.

“Yo he pedido ya en varias ocasiones a la gerencia de LUMA Energy que me digan dónde se ubican las brigadas, y a la fecha de hoy no me han querido informar”, aseguró el alcalde.

Ortiz Velázquez llamó también a múltiples líderes comunitarios de todos los sectores y condiciones, que se hacen eco del llamado de la ciudadanía que está sin servicio, para acudir al mecanismo democrático de protestas en las calles.

“Hay que reconocer la paciencia que han tenido los ciudadanos que están a oscuras desde poco antes del paso de la tormenta Ernesto. Si con la misma eficiencia que envían facturas, atendieran esta crisis, LUMA Energy tuviera el respeto del pueblo. Pero no lo tiene”, aseguró el alcalde.

La pasada semana, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, apuntó a que el el tiempo estimado de restauración global”, tras el paso de la tormenta tropical Ernesto era “para ser conservadores para el domingo en la mañana”. Esa proyección no se cumplió.

Todavía hoy, lunes, más de 55,000 clientes del consorcio energético permanecen sin electridad, según datos del portal del consorcio.