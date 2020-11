Luego de que circulara en las redes sociales una imagen del alcalde de Comerío, José A. “Josian” Santiago Rivera, sosteniendo cinco papeletas dentro de la urna, el primer ejecutivo municipal dijo a Primera Hora que votó en las cuatro papeletas correspondientes y que existe la posibilidad de que la papeleta extra correspondiera a una de su hija.

“Lo que pasa es que yo estoy con mi hija y en ese momento en el que estoy votando le entrego mi celular para que ella, una vez terminara de votar, me tomara la foto. No sé si ahí se traspapeló alguna papeleta de ella en el momento en el que le paso el teléfono”, subrayó.

PUBLICIDAD

Santiago Rivera indicó que no se había percatado del incidente hasta que las personas comenzaron a reaccionar sobre el asunto.

“No sería nada lógico que si yo estoy haciendo algo que está fuera de … Yo mismo me retrate y lo publiqué. Honestamente no me había dado cuenta de eso hasta que se ve en la foto y reacciona alguna gente. De hecho, la quitamos de la publicación porque no queremos generar ninguna controversia con eso”.

El ejecutivo municipal añadió que votó “popular en las tres papeletas y ‘No’ en la del plebliscito”.

Con relación a la diferencia de votos entre el actual alcalde de Comerío y su oponente, Dennis Agosto quien aspira a ocupar ese puesto por el Partido Nuevo Progresista, Santiago Rivera respondió que lleva la delantera, según la información que tiene hasta el momento, “por poco más de mil votos”.

“Todos los resultados que yo tengo de todas las unidades que han llegado estamos nosotros por encima, en algunos casos, dos a uno”, concluyó el ejecutivo municipal.

.