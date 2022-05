“En lo mínimo me preocupa”.

Con esas palabras reaccionó el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, ante la reciente confirmación del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, de aspirar a la poltrona municipal de su pueblo.

“Nada me preocupa. El pueblo reconocerá el trabajo que hemos hecho y el que él no ha hecho. Todo el mundo sabe que lo que se ha hecho en Dorado, él no ha tenido que ver nada con eso. Sencillamente, como dicen en el campo, todo el mundo tiene derecho, aunque no se lo merezca; pero el que quiera que se tire, que está llanito”, retó López Rivera.

Si Hernández Montañez consolida su interés en ocupar la alcaldía serían las primeras primarias que celebraría el Partido Popular Democrático (PPD) en Dorado en las pasadas 10 elecciones. Sin embargo, López Rivera le restó validez a la aspiración de Tatito y lo tildó, simplemente, como “cacareo de gallo marrueco”.

“Yo no estoy trabajando por si hay primarias o si no hay primarias. Yo estoy trabajando (porque) tú no dices que tú amas a tu pueblo y no haces nada por tu pueblo”, puntualizó al indicar que cuando las inundaciones súbitas afectaron a Dorado en febrero, el representante “no se había mojado ni una de las medias” para ayudar a la administración municipal.

“Después que (sea) quitarles las pensiones a los empleados, por subirle los impuestos, por ahogar a los ciudadanos con el impuesto a la gasolina, por la inefectividad de su labor que unánimemente el Comité Municipal aprobó una resolución de insatisfacción, a esos aspectos se ve”, añadió al criticar las medidas legislativas que ha impulsado Tatito durante su término como representante.

Además de ser alcalde, otra opción sobre la mesa para Hernández Montañez, quien actualmente representa a Dorado, Vega Alta y Vega Baja, sería la comisaría residente, ya que se despedirá del hemiciclo y no aspirará a la gobernación. Para López Rivera, esto tampoco es una opción viable para el legislador.

“Es una falacia el poder catalogar posibilidades hacia comisionado residente”, opinó.

El alcalde doradeño denunció que la carrera de Hernández Montañez se ha caracterizado por su presunta inacción por Dorado y estimó que ahora, ya que el apoyo a su figura está decreciendo, optó por considerar la alcaldía como una “segunda opción”. Por lo tanto, interpretó los planes del representante en liderar a Dorado como un intento de mantenerse en una función gubernamental, cualquiera que sea.

Cabe destacar que la relación entre Hernández Montañez y López Rivera ha sufrido fricción recientemente, cuando militantes del PPD radicaron una querella en contra del alcalde por supuestos “ataques abusivos a la honra y la reputación” de Hernández Montañez.

“Lamentablemente, todo el mundo sabe que se le han ido cerrando las puertas por las actitudes que él ha asumido ante el liderato del partido, como presidente, secretario”, expresó. “Él ha tenido la oportunidad de trabajar por Dorado en la oportunidad que le dimos como representante y ha sido el gran ausente. Lo que hemos recibido, lamentablemente, es la desatención, el no trabajar en equipo y todo el mundo sabe que Dorado es el lugar que todo el mundo usa de ejemplo por su calidad de vida, que es atendida por la administración municipal, la cual yo me honro en dirigir. He dedicado mi vida a servirle a todos los doradenõs sin distinción ninguna. Yo creo que es un tipo de expresión que no tiene ningún tipo de sustento para hacer un reclamo”, dijo el alcalde, quien ha dirigido al pueblo por más de 30 años.

“Realmente, quizás piensa que esto es tener diversas opciones, como si Dorado fuera un plato de segunda mesa y Dorado no es plato de segunda mesa de nadie. El trabajo es tanto en el campo como en el pueblo y, realmente, (su aspiración) no la tomo como nada serio, sino quizás como algún tipo de planteamiento de ese rechazo que ha recibido a nivel de Isla, pero no tengo ninguna preocupación. Mi trabajo y el de mi administración habla por sí mismo”, indicó al señalar que sus compueblanos le repiten continuamente que lo apoyarán nuevamente en las urnas.

“Se le está acabando la mecha, terminando el cuatrienio se le están cerrando las puertas. Está tirando ahí un chantaje: ‘si no me apoyan en el distrito, cojo para Dorado’. Pues, mira que haga lo que él quiera. Lamentablemente, si no hizo su trabajo a tiempo, ese no es mi problema. Mi problema es seguir trabajando la formación del nuevo Dorado”, manifestó.

El alcalde resaltó reiteradamente que, a pesar de que él no genera ganancias en su posición por los pasados 11 años, el legislador incurre en vehículos oficiales y guardaespaldas.

“Yo estoy esperando que entregue los carros de la presidencia. Tiene carros y escoltas. Yo no ando con escoltas, porque yo no tengo miedo. Yo soy probao”, recalcó.