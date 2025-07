Ya van dos meses y medio desde que el alcalde de Dorado, Carlos López, reveló públicamente su diagnóstico de cáncer, el que intenta sobrellevar con la fe de que Dios obrará un milagro y lo sanará.

Sin embargo, el ejecutivo confesó este martes a Primera Hora que “no es un momento fácil” el que atraviesa. Reconoció que hay días que no puede ni salir de su hogar a ocuparse de sus funciones como ejecutivo municipal de Dorado, debido a la situación de salud que enfrenta.

López anunció el 12 de mayo pasado que padecía de cáncer. Días más tarde, reveló a preguntas de este diario que su diagnóstico es de cáncer en el hígado y que recibe un tratamiento innovador de inmunoterapia para enfrentar la condición.

Su expectativa era mantenerse activo en sus funciones de alcalde, mientras atendía su condición de salud. Pero, entre lágrimas, López confesó: “Hemos estado identificado con los combatientes de esta enfermedad. Los hemos apoyado y los hemos ayudado. Pero, (interrumpe cuando se le quebró la voz) perdón, como dicen en el campo, ‘una cosa es a violín y otra es violonchelo’. Esto es un proceso bien difícil, es un proceso día a día, pero estamos en progreso y el Señor me está cobijando. Aunque el camino no es corto, el Señor nos va a dar la victoria. Estamos luchando. Tengo el apoyo de gente que ni me conoce, que oran por mi salud, y mi familia me ha dado un apoyo espectacular. No es fácil, pero en el nombre del Señor, vamos a dar la batalla y vamos a obtener la victoria, porque por sus llagas ya somos sanos”.

López señaló que vive el “día a día”. Cuando se logra levantar, se involucra más en la supervisión del trabajo municipal. Pero, cuando su condición de salud no lo permite, pues ha tenido que aprender a delegar.

“Uno quisiera estar totalmente normal, pero la realidad es que no es así. Pero, aún así, estamos haciendo el trabajo, estamos supervisando. Pero, tengo un gran equipo, un gran equipo que está corriendo la administración a toda marcha y con más fuerza. Acuérdate que yo llevo 15 años retirado, que no cobro por mi servicio, que determiné dedicar mi vida al servicio de Dorado. Hay días que son más difíciles y uno no puede salir, hay días que uno puede salir y hacer la supervisión y atender reuniones”, reveló.

Otro de los problemas que dice enfrentar es que debe cuidar su salud y no estar en contacto con muchas personas. Explicó que por ello ha optado por videoconferencias y otros métodos tecnológicos que no expongan su salud.

Le pidió a los doradeños que “sigan orando, que mantengan la fe y que próximamente todo habrá de pasar y estaremos para continuar dedicando mi vida a servir a nuestra gente. Yo siento una gran satisfacción, porque hemos ayudado a la ciudadanía sin mirar a quién y en momentos como este es cuando tu ves el amor y el cariño y el afecto de todos los ciudadanos, porque no es solo un sector, es de todos los sectores. Pronto todo va a estar normal y en el nombre de Dios continuaremos nuestra obra de servicio a toda marcha y con más fuerza”.

Los planes del alcalde, según ya ha adelantado, es volver a aspirar en las elecciones generales de 2028.

López sirve como alcalde de Dorado desde el 3 de agosto de 1987.