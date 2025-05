El veterano alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, anunció a través de sus redes sociales que enfrenta un diagnóstico de cáncer.

Sin indicar qué tipo de cáncer padece, López Rivera sostuvo que comenzará de inmediato un tratamiento médico, pero que no dejará de trabajar como primer ejecutivo de la ciudad.

Su anuncio fue realizado al culminar su mensaje de presupuesto para el año fiscal 2025-2026, según se indicó mediante comunicado de prensa.

“Me encuentro bien, con ánimo, con esperanza y con la determinación de siempre. Esta es una batalla más que asumo con fe en Dios, con el respaldo de mi pueblo, y con la convicción de que Dorado seguirá firme y adelante, avanzando con fuerza y unidad”, expresó López Rivera en su mensaje.

PUBLICIDAD

El alcalde popular, quien lleva 38 años en la poltrona municipal, afirmó que continuará cumpliendo sus responsabilidades como ha hecho por más de tres décadas, confiado en la capacidad, experiencia y compromiso del equipo de trabajo municipal.

Aseguró, además, que los proyectos en curso no se verán afectados y que la obra de gobierno se mantendrá “con la misma energía y visión que ha convertido a Dorado en uno de los municipios más destacados del país”.

“Conozco los retos, pero también conozco la fuerza de la fe y del amor por un pueblo. No detendré mi paso. Esta noticia no cambia mi compromiso con Dorado, solo me impulsa a seguir luchando con más ganas, más corazón y más sentido de propósito”, añadió.

El alcalde agradeció a la ciudadanía y a sus compañeros de trabajo por sus muestras de apoyo y solidaridad.

López Rivera funge como alcalde de Dorado desde 1987, cuando sustituyó en esa silla a Alfonzo López Chaar. Sus primeras elecciones fueron en el 1988 y desde entonces se ha mantenido como ejecutivo municipal.

En el 2024, enfrentó y salió airoso en una primaria frente al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández y luego se impuso en los comicios generales en noviembre.