El alcalde incumbente de Dorado, Carlos López Rivera, acudió poco antes del mediodía de hoy, domingo, a ejercer su voto en la escuela José Santos Alegría, y se expresó confiado en que vencería “por pela” a su retador en las primarias del Partido Popular Democrático, el representante y presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Monañez.

El veterano alcalde indicó que esa confianza que sentía descansaba, “primero en el Señor, y después en mi amado Dorado, al que le he servido mi vida, sirviéndole y transformándolo en el Dorado que todos quieren venir a vivir y disfrutar”.

“El voto adelantado ya definitivamente lo ganamos por más de 300 votos, porque hay 900 que se adjudicaron a mi candidatura, de los que van a domicilio, y hay 635 que son por correo. Vamos a dárselos completo, que no es correcto. Pierde todavía por 300 votos. Ese es el voto a domicilio. Pero, en los punteros que nosotros tenemos sondeando cómo la gente se está manifestando, es una ventaja bien amplia que va a dar el resultado de estas primarias a final de las 5:00 de la tarde cuando se cierren los colegios”, afirmó López Rivera.

“No hay duda ninguna, porque el que siembra, cosecha. El que no siembra, no puede cosechar, y el pueblo está claro en eso”, insistió.

López no quiso estimar por cuántos votos sería su victoria, pero insistió en que “va a ser amplio”.

“Por el movimiento que hay, y ahora que cesó la lluvia, que la gente va a poder seguir viniendo a votar, es un resultado amplio”, comentó.

“Mentiroso compulsivo”

Preguntado sobre el vaticinio de su rival, de que ganaría por unos 1,500 votos, López Rivera, soltó una risa y aseguró que Hernández Montañez “es un mentiroso compulsorio. Ha estado jugando con ustedes y con el pueblo”.

Agregó que el representante carece de funcionarios y habría estado usando funcionarios de candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), y de igual manera su comité de operación sería de otro candidato “que yo derroté”, y sus caravanas conformadas por personas de otros candidatos, pero no de gente del pueblo de Dorado.

“Han usado todas las artimañas habidas y por haber. Pero cuando el pueblo sabe que no hay la buena voluntad, que no hay el trabajo, definitivamente toma la sabia decisión que está tomando, una elección amplia para la administración que todo el mundo, modestia aparte, admira, y que todo el mundo aspira a venir a Dorado, en el campo y en el pueblo. No hay que esperar resultados. Ya sabemos qué es lo que va a pasar, una gran victoria del servicio público de mi administración municipal”, auguró.

López Rivera condenó además la ausencia de pavas, el símbolo del PPD, en las caravanas de Hernández Montañez. En contraste, afirmó que el sábado tuvieron un evento masivo que calificó de “apoteósico”.

“La caravana de nosotros no tuvo precedentes. La manifestación del pueblo es contundente y sencillamente nosotros vamos a continuar a toda marcha y con más fuerza la forjación del nuevo Dorado”, reiteró.

“Me puedes leer la cara. ¿Tú cree que después de haber tenido nueve elecciones no voy a saber leer la calle? La calle es nuestra. No hay forma. Lo único es que va a haber un veredicto contundente cuando se cierren los colegios de votación. Y vamos a seguir, sin que nadie nos detenga, nuestro plan de visión Dorado 2035″, insistió.

¿Habrá unidad?

Cuestionado sobre una posible unidad de seguidores de ambos candidatos, una vez acabe el proceso, López Rivera arremetió nuevamente contra su rival, al que calificó de “traicionero, indisciplinado y chanchullero”.

“Nosotros le dimos la confianza, él no la honró. Trabajó pa él y pa sus amigos. Nosotros lo llevamos, y nosotros lo sacamos hoy de allí. Ese no es popular. En su caravana no se vio ni una bandera popular, ni por equivocación”, afirmó. “Él es penepé enchapao, escondido, y se favoreció del Partido Popular. Ya es tiempo que lo saquemos. Pues lo vamos a sacar democráticamente hoy de aquí. Él, sencillamente, pa la fila del desempleo, que bastante vago que es”.

Lento el proceso

Luego de hablar con la prensa, López Rivera hizo la fila para votar por un largo rato, acompañado por su esposa. Durante ese tiempo se le vio compartir cordialmente con otros votantes que, aprovechado que había disminuido el potente aguacero que estuvo cayendo sobre la zona, acudieron también a ejercer su voto.

Según dejaron saber, el proceso de votación ha sido bastante lento, en parte por algunos problemas con las máquinas de votación. Explicaron que, además que las máquinas están lentas, algunos votantes se toman más tiempo porque, por ejemplo, en el caso del voto por aspirantes a representantes y senadores por acumulación, que hay que elegir varios, si no está la cifra exacta, la máquina devuelve la papeleta para corroborar si es la decisión final del votante. Agregaron que, para agilizar el proceso, hubo un acuerdo ente los distintos representantes de candidatos para que, aquellos votantes que así lo desearan, depositaran su voto en la urna para esos fines, y luego los funcionarios se encargarían de pasarlas por la máquina, con las garantías de observación para preservar ese voto.

Por otro lado, el equipo de escaneo de las tarjetas electorales no estaba funcionando en el colegio, lo que provocó que los números tuvieran que entrarse de forma manual.

En cambio, los funcionarios reportaron que la computadora con el registro electrónico de electores sí estaba funcionando adecuadamente.

A los problemas con las máquinas, se sumó el torrencial aguacero de la mañana, que llegó a provocar que se inundaran los pasillos de la escuela y muchos votantes terminaran con los pies mojados.