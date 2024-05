Ante las profundas heridas que dejaron pasados comicios primaristas en el Partido Popular Democrático (PPD) se creó desde la colectividad un comité de conciladores, cuya responsabilidad será provocar unión entre los bandos de los precandidatos a la gobernación Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza.

Tan pronto se cuente el último voto de las primarias, que se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, los conciliadores -cuyos nombres no se dieron a conocer públicamente- establecerán comunicación directa con los equipos de Ortiz y Zaragoza para que desde esa noche se unan bajo una misma voz para llevar una agenda colectiva que busca “derrotar al Partido Nuevo Progresista” en las elecciones generales del 5 de noviembre.

Así lo informó Ortiz -quien además de ser precandidato a la gobernación por los populares es también el presidente de esa colectividad-, durante una conferencia de prensa en la que repitió incansablemente la necesidad de unión que debe haber entre correligionarios de la Pava de cara a los comicios de noviembre.

Flanqueado de un amplio grupo de aspirantes a diversas posiciones políticas del PPD, Ortiz insistió en que no puede repetirse la división que hubo en la Pava en el 2020, cuando tres personas se disputaron la candidatura a la gobernación; un proceso que todavía hoy es recordado porque causó “mucho daño” a la colectividad. Los precandidatos en aquel entonces fueron Carmen Yulin Cruz, Eduardo Bhatia y Carlos Delgado Altieri, quien ganó las primarias.

“No sé si es que hubo poco tiempo para hacerlo, pero la falta de cohesión al final nos afectó grandemente y nos afecta al día de hoy. No pasa una semana en la que yo no esté en un pueblo y un popular o funcionario me diga: ‘no podemos pasar lo que pasamos en el 2020′. Uno tiene que tener desprendimiento y entender que hay causas que van por encima de uno... yo los necesito a todos”, expresó Ortiz al agregar que las agendas van por encima del individualismo y que las diferencias surgidas en el proceso de campaña primarista deben quedar atrás tan pronto culminen las elecciones del domingo.

¿Es cierto que designaron unas personas como conciliadores para ayudar en ese proceso de unión luego de la primaria?, cuestionó la prensa a Ortiz, quien respondió en la afirmativa.

“No me autorizaron a dar los nombres... quisiera consultarlo primero con ellos”, sostuvo el precandidato cuando se quiso indagar sobre el grupo mediador que iniciaría sus funciones la misma noche de las primarias con el fin de que no se repitan los “errores del pasado” y permanezca la agenda colectiva de la institución.

A preguntas de Primera Hora, el equipo de prensa de Ortiz sostuvo que los miembros del comité conciliador son “un grupo institucional”.

“El voto adelantado nos mantiene en ventaja de 7 a 3″

De otra parte, Ortiz aseguró que mantiene ventaja en el voto adelantado y auguró que prevalecerá en la contienda este domingo frente al senador y exsecretario de Hacienda, Zaragoza.

“Lo que veo en la calle y la información que tengo del voto adelantado es que me coloca en una ventaja mayor de 7 a 3. Vamos a prevalecer de manera contundente, pero, más allá de eso lo importante es que los populares salgan a votar... esa es la encuesta que de verdad importa”, destacó quien resultó favorecido con un 55% versus un 44% en la encuesta que publicó este jueves El Nuevo Día.

Asimismo, describió como una campaña respetuosa la que ha llevado contra Zaragoza, a pesar de los desacuerdos que pudieran haber entre ambos como prencandidatos rivales a la gobernación por el PPD.

“Estoy seguro que los populares hoy se sienten orgullosos de esta contienda que hemos llevado. Hemos debatido tres veces y compartido en caminatas y actividades. Algo distinto a lo que pasa en el PNO que no se pueden parar de frente para tener una discusión de ideas y no se pueden siquiera saludar estando en un mismo espacio”, reitró Ortiz.

Este domingo el PPD tiene 31 primarias para diversos puestos electivos, incluidos el de 21 alcaldías. De estas, 10 serán contiendas con alcaldes incumbentes.