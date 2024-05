La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, informó este miércoles que el organismo está listo para la celebración de las primarias que tendrán este próximo domingo, 2 de junio el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), en las que se elegirán -entre otros- candidatos y candidatas a la gobernación, la comisaría residente en Washington, el Senado, la Cámara de Representantes y algunas alcaldías.

Abordada sobre si podría ocurrir una situación como la sucedida en las primarias del 2020, cuando la organización colapsó y fue necesario aplazar la celebración del evento electoral para efectuarlo en una fecha posterior, Padilla insistió en que “no hay razón alguna al día de hoy que nos proyecte alguna situación que no podamos celebrar las primarias el día 2 de junio. Confiamos que el día 2 de junio se van a celebrar las primarias en Puerto Rico”.

Recordó que la debacle de las pasadas primarias, “tuvo un principal causante, que fue que no llegaron las papeletas a tiempo por distintas razones”, y “no se tenía el material completo para poder enviarlo a los centros de votaciones”.

“Por eso tengo que decir que ya el material está listo para ser enviado a los centros de votación. Recibimos la totalidad de las papeletas, ya están trabajados la totalidad de los maletines para salir a los centros de votación, y lo único que estamos esperando es llegue la hora, la fecha cierta del próximo viernes y el próximo sábado, para que salga el material electoral a sus respectivos centros de votación”, afirmó.

Las expresiones de la presidenta alterna se dieron durante una conferencia de prensa en la que anunció la visita, por primera vez en la historia eleccionaria de Puerto Rico, en lo que respecta a un evento primarista, de un grupo de observadores internacionales de 11 países y 17 organismos electorales. Específicamente, se mencionó a observadores, entre los que se incluyen magistrados y presidentes de tribunales electorales, provenientes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y El Salvador, así como de organismos tales como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la Asociación de Magistradas de las Américas (AMEA).

A preguntas de la prensa, Padilla, quien estuvo acompañada durante el anuncio por el contralor electoral, Walter Vélez, y las comisionadas electorales Vanessa Santo Domingo, del PNP, y Karla Angleró, del PPD, explicó que “actualmente nos encontramos, con relación a las primarias, atendiendo lo que es el voto adelantado”.

“Ya cada una de las respectivas JAVAAs, tanto la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado del Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático, se encuentran recibiendo los sobres con papeletas votadas del voto adelantado por correo, se encuentran trabajando las rutas del voto adelantado a domicilio, y el próximo viernes 31 de mayo estaremos concluyendo con el voto adelantado del confinado”, explicó.

Según confirmaron las comisionadas electorales, el PNP tuvo 72,215 solicitudes de voto adelantado por correo, de los cuales han recibido ya más de la mitad; mientras que el PPD tuvo 18,342 solicitudes, de los cuales ya tienen “cerca de 9,000 sobres debidamente escaneados” entre los que han recibido del correo.

La presidenta alterna explicó que el PNP “ya ha empezado a escrutar” el voto adelantado, “sin divulgar resultados”, y el PPD espera comenzar a contar “este próximo jueves”, de manera que “para el día 2 de junio tengamos la mayoría de las papeletas ya contadas para poder dar un resultado preliminar. Vamos a estar presentando resultados preliminares ya para el propio domingo que es el día del evento”.

Precisamente sobre ese día del evento de primarias, Padilla agregó que “en estos momentos nos encontramos todavía delimitando los últimos centros de votación que faltan por confirmar”, y también están “en comunicación directa con LUMA, para que puedan identificar cuáles son los centros de votación, y cualquier mantenimiento proyectado que tengan con relación a estas áreas puedan esperar, o lo adelanten, para que los servicios de energía eléctrica no sean interrumpidos”.

Asimismo, indicó que “también nos encontramos identificando las rutas del día del evento. Salen el próximo viernes las de Vieques y Culebra, y tanto el viernes y el sábado salen las rutas de colegios regulares.

Al momento, indicó, hay 1,436 centros de votación, aunque esa cifra “pudiera variar”.

En lo que respecta al tema fiscal, Padilla agregó que “no tenemos hasta el momento ninguna necesidad presupuestaria o económica con relación al evento primarista”. Detalló que para la primaria se aprobó un total de $15 millones, a los cuales se suman otros $14 millones “que fueron la aprobación reciente que recibimos en diciembre para poder atender lo que es el impacto de la tecnología para el evento primarista, para un total de $29 millones”.

Sobre las nuevas tecnologías que se estarán usando, aunque reconoció que “ningún sistema tecnológico es infalible”, la presidenta alterna expresó además “que nos sentimos cómodos en cuanto a la seguridad de cada uno de nuestros equipos tecnológicos y la implementación que estamos haciendo en este proceso electoral”. Agregó que “el manejo de la ‘electronic poll book’ tanto para el funcionario como el elector cuando acuda al centro de votación, lo hemos visto, es un manejo fácil, es accesible y es confiable”, si bien admitió que, por tratarse de una herramienta que no se ha usado antes en el proceso electoral pudiera presentar algún reto, pero insistió en que se trata de algo similar a la firma digital que a menudo se hace al hacer alguna transacción electrónica en un banco o una farmacia.

En un asunto concerniente específicamente al voto por correo, tomando en cuenta las operaciones del Servicio Postal, que no labora los domingos, y cuyos carteros tienen algunas rutas con un recorrido que se hace tan temprano como las 9:00 de la mañana, se exhortó a aquel elector que aún no ha enviado su voto, “para que vaya seguro”, a depositar su sobre en el correo no más tarde del viernes 31 de mayo, de manera que pueda ser recogido y entregado a tiempo, con el matasellos que refleje que en efecto se depositó en o antes del día del evento electoral del 2 de junio.

Por otro lado, en un tema relacionado a los centros de votación, la presidenta alterna aprovechó la conferencia de prensa para comunicar también que la CEE ha habilitado una herramienta de orientación a los electores, a través de mensajería de texto, para que puedan saber cuál es su centro de votación. El elector deberá tener a mano su número electoral y enviar un mensaje de texto al 787-338-1616. Recibirá de vuelta un mensaje con el centro de votación y un “link” o enlace digital, que le dará acceso a un mapa con la dirección directa a su centro de votación.

Padilla recordó que, además de este nuevo método para que elector conozca su centro de votación, hay otras alternativas como la página oficial de la CEE, la página oficial de información sobre las elecciones mivotopr.com, y también se presentará en los medios más importantes un código QR, a través del cual se podrá acceder de manera digital a la lista actualizada de centros de votación. De igual forma, estarán disponibles para brindar información al elector los teléfonos en las Juntas de Inscripción Permanentes regionales y en la CEE.

En cuanto a la visita de los observadores internacionales, Padilla indicó que algunas de las áreas de más interés para este grupo son el voto adelantado, por correo y a domicilio, y el voto de confinados, así como el uso de tecnología, como es el caso de las máquinas de escrutinio.

“En estos países que hemos tenido oportunidad de visitar, hemos visto como ellos continúan escrutando el voto de manera manual. En Puerto Rico escrutamos el voto de manera electrónica. Así que esta observación, que van a tener la oportunidad de tener en los colegios de votación, es conociendo esta manera tecnológica de nosotros escrutar el voto, y de igual manera lo que sería nuestra nueva implementación, que es el ‘electronic poll book’, la lista de votación electrónica, aunque sí hay países, como Colombia, que tienen ‘electronic poll book’”, abundó.

Según se informó, los observadores estarán en la Isla a partir de mañana (jueves), y estarán presentes entre otros eventos en la votación de confinados que se llevará a cabo el viernes.