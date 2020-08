El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey “Meléndez Méndez, describió como un desastre con mala organización y falta de respeto al electorado, el inicio del voto adelantado de las Primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el pueblo fajardeño, donde no habían llegado las papeletas de votaciones al momento de abrir los colegios.

Meléndez Méndez, dijo que los colegios de votación abrieron a las 8:00 a.m, sin embargo, a media mañana aún no habían llegado las papeletas de votaciones. Según especificó, a las 11:30 a.m. había colegios que no habían podido iniciar el proceso. Esto provocó que algunos electores se fueran y otros se quedaron esperando por largas horas para emitir su voto.

“Es una falta de respeto al electorado que llegó desde temprano en la mañana a ejercer su derecho al voto, un voto que se hace adelantado porque son personas mayores, personas que tienen condiciones de salud, enfermas, a las que le decimos que vengan a votar de manera adelantada para facilitarles el proceso. Esto ha sido un fracaso en la organización, desconozco quien falló en el proceso, espero que en lo que resta del día las personas puedan ejercer su derecho al voto”, manifestó el alcalde en declaraciones escritas.

En el pueblo de Fajardo se habilitaron siete centros de votaciones para el proceso que debió iniciar a las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Alrededor de 900 fajardeños solicitaron el voto adelantado, incluyendo las personas encamadas que les toca el voto a domicilio mañana, domingo.

“Nuestros funcionarios están en los colegios desde temprano, cada voto es importante, el llamado a los electores a que no permitan que estas demoras les desanimen, es importante que acudan a los colegios a votar, todavía tienen hasta las 4:00pm para emitir su voto”, manifestó el alcalde fajardeño.