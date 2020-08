“Gracias por validar mi plan de trabajo, la emoción no me cabe en el pecho”.

Así reaccionó esta noche el alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez, quien hasta las 8:30 de la noche llevaba una sólida ventaja en la contienda primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre su contrincante Armando “Mandy” Rivera.

“Estoy súper contento, agradecido de las muestras de cariño y del apoyo de nuestra gente, gracias por validar mi plan de trabajo, la emoción no me cabe en el pecho. Tengo que agradecer a mis padres que me inyectaron este amor por el servicio público, a mi equipo electoral por su gran trabajo y respaldo”, manifestó Meléndez.

PUBLICIDAD

Al cierre de esta edición, Meléndez dominaba la contienda con el 60.94% de los votos. Se habían contabilizado 32 de 37 colegios reportados.

Ante este escenario, Rivera aceptó su derrota a través de redes sociales.

“Gracias Fajardo. Agradezco a cada uno de ustedes, por su apoyo en la consecución de un mejor Fajardo. Los proceso democráticos debemos respetarlo. A nombre mío, de mi esposa, de nuestro equipo de trabajo, añoramos ver en el futuro el progreso necesario, que traiga el desarrollo económico que merecemos, el empleo necesario, el respeto a nuestros prójimos y las atenciones de cada necesidad de los problemas que nos aquejan. Insisto que un mejor Fajardo es posible!”, escribió a través de la red social Facebook.

Gracias Fajardo. Agradezco a cada uno de ustedes, por su apoyo en la consecución de un mejor Fajardo. Los proceso... Posted by Amigos De Armando "Mandy" Rivera Díaz 2020 on Sunday, August 16, 2020

Meléndez fue certificado por el PNP a inicio de año como alcalde de Fajardo, en sustitución de su padre quien por más de 32 años ocupó el cargo. En ese momento, no hubo votos en primarias, ni de asamblea de delegados porque no hubo otro candidato disponible.

“Ahora el llamado es a la unidad del pueblo, sé que todos queremos lo mejor para Fajardo sin colores como me enseñó mi padre, ahora es momento de trabajar y de solucionar los problemas de la gente. En mi tienen un amigo, un colaborador que va a trabajar por cada uno de los fajardeños. Que Dios bendiga al pueblo de Fajardo”, dijo el alcalde.

Instantes antes de emitir sus votos, los precandidatos novoprogresistas hablaron de unidad entre ambos bandos de cara a las elecciones generales más allá del resultado que surgiera en esta segunda jornada de primarias.

“Los candidatos y la gente que me apoyó tienen que estar unidos y lograr que nuestro partido sea uno totalmente diferente. Un partido que piense primero en el pueblo antes que cualquier cosa. Si es la voluntad del Señor que seamos nosotros, exhortamos a que el otro candidato se una y si no es la voluntad del Señor sepa que pueden contar con mi gente y conmigo”, expresó a este diario Rivera.