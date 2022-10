El alcalde de Jayuya, Jorge Luis ‘Georgie’ González, confirmó este jueves que LUMA Energy radicó una querella contra el municipio por intervenir en los trabajos de recuperación energética a ley de tres semanas que el huracán Fiona haya azotado a Puerto Rico.

González indicó que fue citado a un cuartel del municipio para clarificar el asunto por el que el consorcio radicó dicho recurso con el Negociado de la Policía, en donde sostuvo que también fue amenazado por el personal del conglomerado con retirar a su personal de restablecimiento si su ayuntamiento continúa patrullando, desganchando y adelantando trabajados de reparación en el pueblo.

“Como yo no tengo hecha, no tengo sospecha”, expresó, a la vez que reveló que se encontraban oficiales de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de la región, quien denunció que no ha coordinado esfuerzos de recuperación ante la emergencia que enfrenta en las últimas tres semanas.

Incluso, el ejecutivo municipal confirmó a Primera Hora que LUMA envió un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para que el municipio solo se dedique a mantener las vías limpias y accesibles durante las labores de energización, acuerdo que él categorizó de “boberías” y rechazó firmar.

“Como si con esos trabajos yo le fuera a darle luz a la gente dando tráfico y limpiando las carreteras que están sumamente limpias. A la verdad que es una vergüenza”, expresó el alcalde.

“Yo no quiero ni el contrato, ni los chavos, ni nada, yo quiero que la gente de Jayuya tengan luz, y si tienen luz, van a tener también un servicio estable de agua potable”, agregó.

Igualmente, este reveló que también fueron citados a las autoridades locales representantes de una compañía privada y un perito electricista que contrató ante la laxitud que ha experimentado el municipio con la recuperación del servicio eléctrico y la falta de comunicación efectiva con la compañía a cargo del sistema de transmisión y distrubució de la red energética de Puerto Rico.

“Ellos no pueden, ni quieren saber las prioridades que tiene el pueblo. Nadie que venga fuera de mi pueblo conoce al pueblo mejor que yo, ni conoce por dónde es que caen las líneas de transmisión, mejor que el perito electricista que tenemos , que nació, se crió y trabaja aquí en el servicio eléctrico”, expresó.

González, además, sostuvo que cuenta con vecindarios que aún permanecen a oscuras tras el embate del sistema frontal que golpeó al sur, suroeste y algunos municipios del centro del país con sus lluvias torrenciales y vientos huracanados.

“La Pica, que es un barrio, completo sin luz, y esto colinda con áreas de Ponce y Adjuntas, que se conoce como Tres Pueblos, toda esa área esta sin luz. El barrio Jauca, sin luz”, indicó.

Además, reiteró que el barrio Collores, sector Canalizo, es “uno de los más sufridos” dado se ha encontrado sin energía eléctrica ni agua potable desde el paso del temporal. “Esto colinda Utuado y Jayuya, y llega hasta las parcelas Pons, que fue la gente que quedaron sin agua, sin luz y sin camino”, agregó.

Mientras, González indicó que la segunda comunidad más grande del municipio, barrio Veguita, con el sector Puerto Plata, llevan una semana sin agua ante la falta de energía eléctrica,

“Y en cuanto bolsillos, tenemos más bolsillos que una guayabera”, exclamó, asegurando que hay cientos de residentes que aún siguen sin energía eléctrica.

Además, este denunció que son pocas las brigadas que ha visto pasar por el pueblo. Sin embargo, este expone que cuando se encuentra con los equipos del trabajo del consorcio, los mismos desconocen a dónde necesitan atender alguna emergencia.

“¿Cómo puede venir una brigada de Arecibo a dar un servicio en Jayuya, que no sabe ni a dónde van? Gente nuestra tuvieron que llevarlos para donde tenían que ir, pero para esos somos buenos, para energizar un solo caso”, expresó, aunque aclaró que no tendría problema con asistir a LUMA si no hubiera tantos contratiempos en los trabajos.

“Yo le he dado tiempo al tiempo. Atendemos a más de 70 personas encamadas, sus familias llaman desesperadas. Esa gente no se aguanta más”, manifestó, al tiempo que expresó que tiene un joven de 25 años que enfrenta síntomas de leptospirosis.

Primera Hora solicitó una reacción de parte de LUMA Energy tras la denuncia del alcalde de Jayuya, pero al momento de la publicación, no ha recibido una respuesta.