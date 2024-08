Juncos. La intención de trabajar en el deterioro de las carreteras, y de proveer más opciones recreativas, figuran en la agenda del alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión.

Al ser abordado por este medio respecto a inquietudes expresadas por varios de sus compueblanos entrevistados, el ejecutivo municipal aseguró que son asuntos que ya tiene anotados en su lista de prioridades.

“La burocracia que existe no lo ha permitido, tristemente…, pero cerca de las elecciones es que va a comenzar la reparación de calles y aceras del pueblo, por cerca de $2 millones”, dijo el alcalde, quien sostuvo que “la gente tiene razón cuando dice que (el aspecto del municipio) no es lo que uno quisiera”.

Sobre la condiciones de las vías, especificó que “las que están muy deterioradas en cemento, van en asfalto, pero las que podamos salvar en cemento, las vamos a salvar”. De paso, defendió que “el 90% de las carreteras municipales están asfaltadas”. El alcalde, que desde 2001 está en el poder, reconoció que “tengo las carreteras 919, tengo la 9919, la 929, parte de la 31 y parte de la 935, que están malitas. Entre ellas, hay dos de las tres que me ofreció (el Departamento de) Transportación y Obras Públicas”, dijo al referirse a las PR-919 y PR-9919. “Son estatales, y si no lo hacen, es mi deber, es mi responsabilidad seguirles tirando asfalto”.

Sobre el señalamiento de la falta de alumbrado en diversos sectores, se mostró un tanto sorprendido.

“Creo que, de los pocos alcaldes que existen, que montan focos todos los días, soy uno. Atiendo público de Ayuda al Ciudadano todos los lunes. Las llamadas que entren, por lo que vengan, si requieren los electricistas míos, en contra de LUMA y de todo el mundo, van y los montan”, reaccionó.

Alejandro Carrión manifestó que prefiere poner acción al asunto, a esperar por LUMA para la solución, en especial al tener en cuenta los diversos trámites que requiere la agencia para atender cada caso, lo que pudiera retrasar resolver el problema.

En cuanto a la sugerencia de estar más presente en las comunidades, compartió que, dentro de su estilo de dirigir, todos los lunes atiende residentes desde temprano para escuchar sus reclamos.

“Yo vengo aquí (a la alcaldía) a las 7:30 (a.m.) y esto está lleno, y a la 1:00 de la tarde todavía no he salido”, expresó el militante del Partido Popular Democrático, quien aspira a la reelección. El 5 de noviembre próximo se enfrentará a William Serrano Serrano (Partido Nuevo Progresista), a Ricardo Rafael Quiles González (Partido Independentista Puertorriqueño) y a Wanda L. Arzuaga López (Proyecto Dignidad).

“Creo que no hay un alcalde que esté más presente que yo, y no políticamente, sino que todos los días a las 4:30 (p.m.) voy por los sectores a ver lo que hicieron”, reiteró.

Al exponer el anhelo de una de las ciudadanas, de la reconstrucción del Parque Pacheco, el alcalde reveló que “lo declararon inundable”, razón por la que se ha centrado en la creación de otras alternativas.

“FEMA me asignó dinero. No me lo ha dado todavía, y tengo que esperar en lo que FEMA me da los chavitos. Yo espero que sea este mes, y pueda terminar el complejo deportivo y recreativo que estoy haciendo al lado de donde están construyendo el Hotel El Valenciano, con 46 habitaciones”, destacó esperanzado.

“A la entrada del complejo deportivo hay un parquecito que tiene unas cuantas diversiones. Está en construcción y está bien adelantadito”, expresó.

Además, dijo que otra de las alternativas en la que trabaja es en la construcción de un parque acuático con piscina y chorritos.

Su atención para promover actividades culturales y deportivas fue elogiada por los junqueños.

“Tengo 35 disciplinas de deportes aquí en Juncos, que no lo tiene ningún pueblo”, presumió con orgullo. También anunció la pronta inauguración del Museo Rita Moreno.

“Tengo sobre 400 nenes en arte, cultura y turismo. Ahora mismo fuimos a Orlando (Florida) y llevamos sobre 150, porque nos dedicaron la parada de Orlando, y la verdad que la satisfacción personal es bien linda”, compartió.

Para concluir, destacó con orgullo tener “el hospital municipal más completo, que lo administramos nosotros mismos”. A esto se añade contar con “el único centro de rehabilitación de adictos más grande, donde el adicto viene y llega, no necesita dinero ni nada; lo recibimos, lo llevamos al proceso de desintoxicación de por lo menos 10 días, y después lo seguimos orientando y llevándolo en ese desarrollo”.

Además, adelantó que la Oficina de Asuntos de la Mujer Junqueña tendrá un nuevo local. “Estamos reconstruyendo otra oficina donde la mujer, cuando llegue con el problema que tiene, nosotros podamos seguirla ayudando y dándole a la familia el apoyo que merece”.