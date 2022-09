El alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, solicitó a la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniera Doriel Pagan, “atender con carácter de urgencia” las averías más recientes que reportan los ciudadanos de las comunidades de Casablanca y Los Villares en Buenas Vista, Carrión de las últimas horas.

A juicio del alcalde Márquez Rodríguez, la demora en respuesta para atender los reclamos ciudadanos así como la coordinación de esfuerzos para completar las mejoras a proyectos presentados al Municipio “es inaceptable, y proyecta la insensibilidad de la plana mayor de esa corporación a las necesidades mas apremiantes de nuestra gente, cuando ven interrumpido un servicio esencial como es el agua”.

“La comunicación que tenemos con el director de Área de Fajardo, José Sepúlveda es satisfactoria, pero no llena nuestras expectativas ni satisface las necesidades de ancianos, jefas de familia ni comerciantes cuando no les llega el servicio. A eso se suma que, desde marzo pasado, después de una inspección ocular por las áreas afectadas, con la gerencia de la AAA, se nos prometió resolver situaciones por reemplazo de tuberías en Hato Viejo, la instalación de un regulador de presión en el sistema del sector Tuni y el desbordamiento de aguas usadas en la Carretera 193, y al día de hoy, no sabemos el estado de esas gestiones” admitió el alcalde luquillense mediante declaraciones escritas.

“Diariamente nuestra Oficina de Ayuda al Ciudadano y la propia Oficina del Alcalde registran decenas de llamadas de ciudadanos indignados por la falta de agua en sus casas y las implicaciones que esto tiene para la higiene, salubridad y los quehaceres domésticos, amen del efecto que tiene en la economía cuando se origina en sectores comerciales. La cantidad de salideros de agua sin atender también requiere de acción inmediata. La paciencia de la gente que paga por un servicio que recibe a medias, llegó a su límite y le exigimos a los directivos de la AAA, una respuesta rápida a las promesas incumplidas y más eficiencia en la prestación del servicio.”, manifestó Márquez Rodríguez.

“Llegó la hora de rendirle cuentas a los luquillenses por un servicio deficiente”, concluyó el alcalde.