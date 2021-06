Luego de que esta mañana dos legisladores municipales de Maunabo denunciaron que el alcalde Ángel Omar Lafuente “ha tirado a la calle” a 14 empleados del ayuntamiento, el ejecutivo municipal explicó que dichos trabajadores son transitorios y no se les renovó el contrato por recortes en el presupuesto.

Lafuente precisó que el municipio cuenta con 80 empleados transitorios actualmente. A principios de año, aseguró que Maunabo no tenía dinero para pagar la primera quincena de cobro. “Yo no vine a botar a nadie ni cancelar contrato, me quedé con ellos a sabiendas de la situación fiscal difícil del municipio, porque yo le quería presentar a ellos, una vez tomara la decisión de no renovar contrato, tenerle opciones a ellos para que pudieran tener otra oportunidad de empleo”, dijo el alcalde.

“Tuvimos que identificar fondos a través del CRIM (Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales) para que nos pudieran ayudar”, afirmó.

El funcionario precisó que para el presupuesto del año fiscal 2020-2021 se inflaron los recaudos del municipio. “Se habían presupuestado $7 millones. De esos $7 millones, tenemos $2 millones en déficit, o sea tenemos $5 millones de recaudos y $2 millones que se le deben a suplidores. Eso conlleva que tengamos que presentar un presupuesto de $6 millones en el nuevo año fiscal (2021-2022). A eso se le añade la situación que estamos enfrentando con la Junta de Supervisión Fiscal, que le quiere quitar a los municipios $43 millones del fondo de equiparación”, precisó.

“El empleado transitorio sabe que tiene un comienzo de contrato y una finalización de ese contrato. El empleado tiene que también moverse cuando se acerca la fecha. Aquí el municipio tiene que ajustarse porque entonces desaparecemos como pueblo y cerramos”, indicó el alcalde del Partido Nuevo Progresista.

Lafuente dijo que los trabajadores transitorios pasarán a un banco de talento del municipio y que se buscarán opciones de empleo.

Más temprano, las legisladoras municipales del Partido Popular Democrático en Maunabo, Niavelis Castro y Sonia Rodríguez, denunciaron que Lafuente había despedido a 14 empleados por motivaciones políticas.

“Es evidente que la determinación, que estuvo planteada por una alegada reducción de presupuesto, es una política y arbitraria. Son 14 madres y padres de familia que el alcalde ha tirado a la calle sin darles la cara. Es evidente que la administración del alcalde está enmarcada en la insensibilidad, improvisación y falta de transparencia”, señaló Castro.