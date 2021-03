El alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, se expresó en torno al escándalo de fraude del que fue objeto su municipio y catalogó como una “amarga situación” lo que está viviendo, luego de que un gran jurado federal acusara a unas siete personas, entre ellas un exasesor suyo por defraudar al ayuntamiento.

En una entrevista radial en la emisora WPRA 990 AM de Mayagüez, Rodríguez confirmó que el municipio colaboró con la investigación del Negociado Federal de Investigaciones Criminales (FBI, por sus siglas en inglés) que terminó con la acusación de siete personas por, alegadamente, cometer delito de fraude electrónico y lavado de dinero al municipio de Mayagüez y al Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) y presentar falsamente que la totalidad de $9 millones de dólares que fueron invertidos, tuvo una tasa de rendimiento significativa.

PUBLICIDAD

“Nosotros aquí al intervenir las agencias federales, entramos a colaborar con ellos, y ya hay encaminadas dos acciones federales y una acción en el Tribunal de Mayagüez que esperamos que en algún momento ese dinero regrese. Estas personas responden por sus licencias, responden por sus profesiones, responden por su seguro y yo espero que el gobierno federal logre que ese dinero regrese a la ciudad de Mayagüez”, expresó el alcalde.

Según Guillito, la situación de fraude se dio fuera del País, y aseguró que previo a eso, los acusados estaban en cumplimiento con el municipio de Mayagüez.

“Aquí en Puerto Rico no hubo problema. Todas esas transacciones se hicieron fuera de Puerto Rico, una vez se cumplieron los dos años comprometidos con el municipio, nuestra gerente de finanzas por instrucción del alcalde, comenzamos un proceso de que había que entregar el dinero según la propuesta de que esos $9 millones estaban garantizados en esa propuesta de inversión. Comenzaron ellos a darle largas al asunto, nosotros nos comunicamos y tuvimos la oportunidad de recibir en nuestra oficina agentes del FBI y otro de otra entidad federal. Tuvimos dos conversaciones que pidieron información. Ellos tienen que haber corroborado toda la información”, explicó Rodríguez.

En un momento de la entrevista, Rafi Avilés, moderador del programa, le cuestionó si Eugenio García y Arnaldo J. Irizarry le recomendaron realizar la inversión al Municipio de Mayagüez y si estos eran “amigos” suyos, lo que inmediatamente el alcalde refutó.

“No, no, no. No, no, no. Hay una relación de trabajo, la amistad es después de las 4:00 de la tarde cuando uno sale del trabajo, como yo se lo he dicho a mis empleados municipales. Son personas profesionales contratadas para dar un servicio y hacer unas gestiones. Pero estas personas aparentemente, por los señalamientos que se le han hecho… ellos tienen también el derecho de poder debatir esas acusaciones en los foros que en este momento están emplazados y debemos esperar también, respetando los derechos constitucionales y civiles de los acusados en todos los procesos que puedan estar”.

PUBLICIDAD

“Esos señalamientos serios de estas dos entidades, pues tienen que contestarlos ellos y sus abogados en ese proceso. Y, cuando la demanda de Mayagüez el tribunal la cite, también tienen que traer la información que se le está requiriendo para el recobro de ese dinero”, comentó el alcalde mayagüezano.

Asimismo, Rodríguez agradeció las expresiones del Jefe del FBI, Rafael Riviere Vázquez, quien afirmó que el caso comenzó como una alegación de corrupción, pero la investigación arrojó “que el municipio y el alcalde fueron víctimas” del fraude orquestado por este grupo.

“Verdaderamente las expresiones de ese funcionario federal están ahí y esas expresiones las hizo y se las agradezco de corazón porque cuando las hizo fue porque el expediente que hay allí es de que todas las acciones que tomó el municipio y el alcalde, las tomó protegiendo el interés público de personas que abusaron de la confianza y que se desviaron en la responsabilidad que el municipio le había otorgado”, expresó el alcalde.

¿Fue engañado en su buena fe?, le preguntó el moderador al alcalde en otro momento de la entrevista, a lo que este respondió… “Siempre uno hace las cosas de buena fe. Fíjate, después que pasan las elecciones, cada vez que yo he tenido la oportunidad de encontrarme con un alcalde, decirle algo que para mí es tan doloroso profundamente, es decirle no confíes en nadie, en nadie que este cerca de ti, en nadie que se te acerque a ti para que no vivan esta amarga situación que yo estoy viviendo”, dijo apesadumbrado el mandatario municipal.

PUBLICIDAD

De acuerdo al pliego acusatorio, estas siete personas fueron acusadas de 33 cargos, por hechos ocurridos entre marzo de 2016 a junio de 2018, donde mediante múltiples entidades corporativas fantasma y cuentas financieras, estos recibieron miles de dólares del municipio que era destinados a inversiones y lo utilizaron para gastos personales, compras de bienes muebles e inmuebles.

Entre las compras que se mencionan fueron realizadas, está la de una embarcación, ropa, joyas, pago de matrícula escolar, restaurantes, tarjetas de crédito, servicios públicos, decoración del hogar, así como el pago de hipotecas y mejoras inmobiliarias como piscinas.

De los $9 millones, los acusados solo devolvieron $1,800,000 al municipio presentándolos como un retorno de la inversión. Por lo que ahora los siete acusados se exponen a sentencias máximas de hasta 20 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y multas de $250 mil.