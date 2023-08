Durante los últimos meses las autoridades han alertado sobre diversas modalidades de fraude y robo de información a ciudadanos. El caso más reciente de esta dinámica, en la que se solicitan datos personales que luego desconocidos utilizan en muchas ocasiones para robar dinero, aparece en el municipio de Naranjito.

Según precisó el alcalde del referido ayuntamiento, Orlando Ortiz Chevres, ciudadanos han reportado haber recibido la visita en sus hogares de personas que se identifican como empleados del municipio y que piden datos personales bajo el alegato de que están realizando entrevistas para un Censo.

En Puerto Rico el Censo poblacional se realiza cada 10 años y fue llevado a cabo en el 2020, por lo que en 2023 no se están empleando entrevistas para ese mecanismo. Ortiz Chevres indicó además que ninguno de sus empleados tiene el mandato de recopilar información alguna casa por casa, por lo que exhortó a los residentes a estar atentos y comunicarse con las autoridades ante cualquier eventualidad de este tipo.

“Yo no tengo ningún departamento del municipio haciendo visitas bajo ningún concepto, por lo menos en estos momento. Yo alerto a la comunidad a que si hay personas que están en sus residencias diciendo que vienen de parte del municipio de Narajito, no es así. Tengan cuidado. No den información, y de recibir la visita que por favor llamen a la Policía a la mayor brevedad”, acotó el ejecutivo municipal, al tiempo que dijo que las visitas de que las que ha tenido conocido ocurrieron durante horas de la noche, también fuera del horario laboral del ayuntamiento.

Tras llegar a su atención la situación, el alcalde de comunicó con el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Antonio López Figueroa, quien envió una unidad especializada que ya investiga los hechos reporados.

“Visitaron las comunidades, entrevistaron a los vecinos y comenzaron a investigar de dónde provienen (las personas que están haciendo las visitas), qué intenciones tienen estas visitas y todo eso”, dijo también el alcalde sobre la pesquisa de las autoridades.

Al momento no se han producido arrestos y tampoco incidentes violentos en medio de las visitas.

“El llamado es a que se comuniquen con las autoridades”, cerró diciendo Ortiz Chevres.