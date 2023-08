Las visitas a residencias en Naranjito para indagar datos sobre niños, resultaron ser una encuesta que realiza el programa de Head Start del área de Bayamón, informó esta mañana el Negociado de la Policía.

El alcalde naranjiteño Orlando Ortiz Chevres precisó ayer que vecinos del municipio reportaron haber recibido visitas en sus casas de personas que solicitaban datos personales para un censo. “Yo no tengo ningún departamento del municipio haciendo visitas bajo ningún concepto, por lo menos en estos momento. Yo alerto a la comunidad a que si hay personas que están en sus residencias diciendo que vienen de parte del municipio de Narajito, no es así. Tengan cuidado. No den información, y de recibir la visita que por favor llamen a la Policía a la mayor brevedad”, dijo.

Sin embargo, luego de que agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales indagaran la preocupación, se constató que Head Start contrató a una empresa para identificar y contabilizar potenciales participantes del programa.

La Policía señaló que corroboró la información con la directora de Head Start, Ivette Fuentes, y la presidenta de la compañía encuestadora, la licenciada Anita Cox.

Como parte de la encuesta, el personal a cargo de recopilar los datos visitó varias comunidades en Naranjito, uniformados con el emblema de Head Start y con sus respectivas identificaciones. Estos preguntaron sobre el número de menores en edad preescolar que viven bajo el mismo techo, entre otros datos.