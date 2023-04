Naranjito. Orlando Ortiz dejó a un lado este miércoles su cargo de alcalde del “Pueblo de los Changos” para convertirse en el Capitán Verdemán.

“Soy el Capitán Verdemán para lo que pueda ayudar. Yo soy verde y vengo adrede a salvar el planeta Tierra”, leyó Ortiz del cuento que personificaba y mientras vestía un antifaz y una capa verde que los estudiantes de segundo grado de la escuela Segundo Unidad Adolfo García le prepararon para la actividad.

Es que, como parte del esfuerzo de lectura que se realiza en el Departamento de Educación y la Semana del Planeta Tierra, la maestra Janet Silva Morales preparó todo un evento que incentivara a sus alumnos a reciclar y también a leer.

PUBLICIDAD

La idea motivó a Ortiz, quien se vio muy entusiasmado en convertirse en un superhéroe.

La maestra Janet Silva Morales le entrega al alcalde de Naranjito, Rolando Ortiz, la capa preparada por los estudiantes de segundo de la escuela Segunda Unidad Adolfo García. ( Suministrada )

“A mí me encanta cuando la escuela me invita a distintos grados a leer. Yo me lo vivo, verdad y me integro con ellos. Así que hoy todo fue una experiencia muy linda”, sostuvo el ejecutivo municipal tras participar del evento.

La maestra contó que los estudiantes llevaban días realizando diseños y preparando con papel de estraza las capas que usarían para la actividad.

El alcalde no dudó en utilizarla para dar lectura al cuento “Capitán Verdemán, Superhéroe del reciclaje”, de las escritas Ellie Bethel y Alexandra Colombo.

“Me encanta. Estas actividades yo me las vivo. Me vestí hasta de superhéroe, de Capitán Verdemán”, contó.

Por su parte, Silva Morales destacó que el incluir a personalidades, como el alcalde, al esfuerzo de lectura ayuda a motivar a los estudiantes.

“Es un buen ejemplo a seguir para los niños y me encantó que viniera a compartir con ellos, con nosotros, el cuento. Lo hizo súper”, señaló la maestra.