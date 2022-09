Una delegación de funcionarios electos de Nueva York, encabezada por el alcalde de esa ciudad, Eric Adams, junto a los concejales Rafael Salamanca (Distrito 17 del Bronx y Marjorie Velázquez (Distrito 13) viajaron a Cabo Rojo para conocer los daños causados por el huracán Fiona a esa población.

“Estoy aquí porque siento mucha preocupación por la devastación que azotó a Cabo Rojo y muchos pueblos de la isla, cuya furia del huracán Fiona trajo demasiada lluvia cuyas crecientes arrancaron las cosechas, casas, carreteras, puentes y deslizamientos masivos que obstruyen todavía algunas carreteras. Verlo personalmente no es igual a que uno lo pueda ver en la televisión, esto es muy impresionante. Tan pronto me enteré de este desastre llamé a mi alcalde Eric Adams y le dije, si tú vas para Puerto Rico quiero acompañarte porque allí está mi gente, mi madre es de Mayagüez, pueblo que colinda con Cabo Rojo, por lo cual me siento de este sector también”, señaló Salamanca.

La delegación, que en horas de la mañana estuvo reunida con el secretario de Estado Omar Marrero y luego con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, viajó hacia Cabo Rojo en un “convoy” escoltado por la policía estatal.

“Estamos aquí porque la ciudad de Nueva York se compone por muchos grupos étnicos, entendiéndose que tenemos millones de boricuas viviendo en nuestra ciudad, muchos de ellos ocupando cargos importantes como lo son los concejales Salamanca y Velázquez, ambos muy preocupados por lo que está pasando en esta isla a raíz del huracán Fiona. Me estoy comprometiendo con el alcalde de Cabo Rojo en ofrecerle ayuda y recursos para levantar el ánimo y recuperar la vida normal de nuestra buena gente que vive en este Municipio. De igual forma, esta tarde me dirijo hacia la República Dominicana, donde también Fiona hizo daño con sus fuertes vientos y abundante agua”, explicó, por su parte, el alcalde neoyorquino, un policía retirado que se convirtió en primer ejecutivo de la ciudad de los rascacielos luego de haber creado exitosamente una organización policial.

“La presencia de ustedes representa una esperanza para los residentes del extremo oeste de Puerto Rico, muy en especial para mis constituyentes de Cabo Rojo que fueron posiblemente el grupo numérico más afectado por los fuertes vientos de Fiona. Agradezco la ayuda que hoy nos hacen llegar con cosas básicas como agua, víveres y hasta materiales para el hogar que personalmente el alcalde Eric Leroy Adams, y los concejales Rafael Salamanca y Marjorie Velázquez han hecho entrega aquí en Cabo Rojo. Para nosotros es un aliento saber que desde Nueva York vinieron ustedes como grupo de líderes a darnos la mano, cosa que jamás olvidaremos, por lo que estaremos eternamente agradecidos”, terminó diciendo el alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch.