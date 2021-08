Los fondos del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG regular) que administra el Departamento de la Vivienda y los $2 millones en fondos federales que se le asignó a cada municipio para la mitigación de los efectos de los huracanes llevan detenido por espacio de tres años sin que se les entregue a los municipios, denunció este martes el presidente del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el alcalde Jesús Colón Berlingueri.

Esta problemática, unida a la necesidad de que se apruebe una legislación para impulsar que los contribuyentes le paguen una millonaria deuda al CRIM, fueron motivo de una extensa reunión entre el alcalde y el gobernador Pedro Pierluisi en La Fortaleza.

Colón Berlingueri salió con el compromiso del mandatario de impulsar que el dinero llegue a los ayuntamientos, así como con la palabra de que aprobaría la legislación solicitada. Sin embargo, dijo estar apenado con que la burocracia se haya interpuesto nuevamente y afecte a los pueblos, principalmente aquellos con menor población.

“Nosotros quisiéramos que esto se moviera. Uno no quisiera que la burocracia existiera y los funcionarios que están al frente de estas agencias tienen que coger esto más en serio, tienen que delegar en personas que ejecuten. Aquí la clave es ejecutar. El pueblo en la calle lo que espera es eso. Hay mucho dinero, se habla de mucho dinero, pero la gente no lo está viendo en la obra, en las mejoras a las carreteras, en que la planta eléctrica de un centro comunal finalmente se ponga, se realice ese proyecto, etcétera. Eso es lo que estamos tratando, que los que están se den cuenta de esto”, manifestó Colón Berlingueri tras su salida del conclave, el cual duró cerca de dos horas.

Según detalló el alcalde de Orocovis, los fondos CDBG regular “está detenido durante, prácticamente, vamos a tres años ya”.

“Ahí nosotros pagamos ama de llaves, asfaltamos carreteras, construimos centros comunales, etcétera”, señaló.

Comentó que desde el año fiscal 2020 no se programan los fondos y en la actualidad tampoco están programados para poder utilizarse. Por ello, prevé que no sería hasta al año fiscal del 2023 en el que se aprobarían obras con este dinero.

Indicó que el problema comenzó con la eliminación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y que ahora Vivienda alude que no tiene personal para trabajar el proyecto.

“Estamos muchos municipios absorbiendo la nómina que tiene que ver con la parte administración de CDBG regular y trajimos esa situación. El gobernador, pues, le dio instrucciones al ayudante a que esto se agilice lo más pronto posible, se trabaje”, informó Colón Berlingueri tras culminada la reunión.

En cuanto a los fondos de mitigación, concedido bajo la sección 404 de la Agencia federal de Manejo de Emergencia, el alcalde detalló que en junio de 2018 el exgobernador Ricardo Rosselló les regaló a todos los municipios $1 millón y que cuando llegó Pierluisi les asignó otro $1 millón adicional. Pero, los fondos, administrados por la Oficina Central de Recuperación Reconstrucción y Resiliencia (COR3) no se los ha entregado todavía.

“COR3 ha sido bien burocrático. Este fondo permite un 5% para gastos administrativos y, en el caso mío en particular, COR3 me ha pedido cerca 500 ‘request for information’ que me han consumido el 5% ya yo no tengo dinero para contestar más, para contestar los ‘request for information’ que nos está pidiendo”, relató.

Indicó que las denuncias de los alcaldes llevaron a que COR3 contratara a una empresa para que ayudara a los municipios. Sin embargo, aludió a que la empresa no conoce del proyecto.

“Tiene que ponerse al día y eso va a conllevar tiempo”, criticó.

Comentó que muchos alcaldes esperaban este dinero para comprar generadores eléctricos para estar preparados para la actual temporada de huracanes.

“La cosa ha sido bien, bien burocrática”, lamentó.

El presidente del CRIM también dijo que, además de estos fondos obsequiados, los municipios pueden competir con propuestas para otro dinero adicional de la sección 404.

“Si no han podido trabajar la parte regalá, imagínese lo competitivo”, soltó Colón Berlingueri.

“Estas cositas se las trajimos al señor gobernador y esperamos que se trabaje”, añadió.

Además de la falta de acceso a los fondos, Colón Berlingueri informó que los municipios esperan se les asignen fondos del Plan de Rescate federal (ARPA, en inglés), impulsado por la administración de Joe Biden, para sustituir la pérdida de $44 millones del fondo de equiparación.

“Yo tengo la esperanza de que eso se trabaje con premura”, indicó.

Sin embargo, el plan de los municipios para sustituir esta pérdida del fondo de equiparación es recobrar la millonaria deuda que tienen los contribuyentes con el CRIM. La Junta de Supervisión Fiscal ha promediado que ese monto es de $400 millones.

“No estamos seguro de cuánto es. Por eso queremos hacerlo nosotros mismos”, expuso el alcalde, tras exponer que el CRIM mismo se haría a cargo de recobrar el dinero.

Para cobrar la deuda, se tenía el compromiso de la Legislatura y la Junta para conceder beneficios a los contribuyentes para motivar el pago. Colón Berlingueri comentó que con esta reunión con Pierluisi, se obtuvo también su consentimiento para impulsar una legislación que, entre otras cosas, permita darle a los dueños de propiedades un “incentivo para que no paguen intereses de recargo, cobrarle solamente un 45% del principal. Algo agresivo”.

Informó que el proyecto de ley está en la etapa de redacción. No informó cuándo sería sometido en la Legislatura.