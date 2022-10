Pasados 23 días después del azote del huracán Fiona, casi la mitad de los habitantes de Peñuelas, siguen sin servicio de electricidad, dos de los 13 barrios del pueblo –Jaguas y Barreal– siguen totalmente apagados y en comunidades que han sido reenergizadas parcialmente, muchos hogares han quedado rezagados en bolsillos de las labores de reconexión de LUMA Energy.

La situación del barrio Barreal, un área montañosa, es la más difícil, pues además de que sus moradores no tienen luz, dos derrumbes obligaron el cierre de la carretera principal (PR-386) que conecta a la comunidad rural con el casco del municipio de la costa sur de Puerto Rico.

El alcalde peñolano Gregory Gonsález Souchet denunció que uno de los casos más dramáticos es el del Hogar de Ancianos Cataleya, cercano al hospital MedCentro, en el barrio Las Cuevas, pues se han hecho “más de cuatro querellas”, a partir de la primera semana en que pasó el ciclón, el 18 de septiembre pasado y todavía los viejitos siguen a oscuras.

“La información que nos da LUMA es que ellos le asignan el número de querella y que tienen brigadas trabajando en líneas principales, pero no hemos visto más progreso después de eso. Parece mentira que ayer domingo solamente había una brigada asignada a Peñuelas”, reclamó Gonsález Souchet, del Partido Popular Democrático (PPD).

“Personalmente, he hecho tres querellas, más el hogar hizo una querella, más otros ciudadanos de allí mismo de las Cuevas, han hecho querellas y hasta le han dado número de eventos que se supone que trabajen con más rapidez y no lo han trabajado”, sostuvo el alcalde, quien enumeró múltiples sectores que siguen sin ser reconectados, mientras, dijo que LUMA no le informa cuántas brigadas tiene trabajando en el municipio para recuperar el servicio.

Detalló que, en barrios como Rucio, Macaná, Corea, Quebrada Ceiba y Santo Domingo, quedan muchos sectores sin reenergizar.

Peñuelas tiene unos 19 mil habitantes y el alcalde dijo que, según los datos que le ofreció LUMA Energy, “alrededor de 8,450″ tienen luz. “A más de tres semanas del ciclón, no alcanzamos un 60 por ciento con luz… Se está tratando de llevar un mensaje de que la situación está bajo control y no es así”, subrayó.

Gonsález Souchet dijo desconocer que las personas que no tienen luz deben radicar una querella en LUMA Energy de modo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) reembolse los gastos a la compañía.

“No lo sabía, pero no lo dudo y no me extraña porque, obviamente, ellos están pendientes a recuperar (el dinero) por eso no dejaban que los alcaldes salieran a trabajar, y por eso me quedaron mal a mí con el acuerdo que habíamos firmado para instalar los postes. Lo que está más bien detrás de todo es el dinero y, a la larga, ellos poder decir que se les extienda el contrato porque son los capaces de energizar al país, pero ¿a cuánto estamos y todavía en el Barreal, en Jaguas y en el Rucio hay postes virados y hay cables en el piso?”, reclamó.

El alcalde denunció también que en el sector Hoya Llanita “aunque ya se corrigió la situación, entre jueves y viernes, ellos prendieron y había cables vivos en el piso”. Sostuvo que la pasada semana, “prendieron El Corozal en el Rucio con la misma situación de cables en el piso”.

“Lo que están haciendo es prendiendo a lo loco, para salir del paso y sin verificar bien”, denunció Gonsález Souchet. Agregó que brigadas del municipio ya han limpiado las áreas de desganche.

Hoy LUMA Energy anunció que ha restablecido el servicio eléctrico de 1,447,464 clientes, o un 99% del total de clientes en la isla.

“En menos de dos semanas tras el paso de un huracán categoría 1, LUMA ha restablecido el servicio eléctrico de más del 90% de los clientes a un ritmo histórico para la isla cuando se trata de huracanes de gran magnitud. Además, hasta el día de hoy, LUMA ha restablecido exitosamente el servicio del 99% de los clientes”, expresó el consorcio energético por escrito.

Villalba Power en Ponce

El alcalde popular de Ponce, Luis Irizarry Pabón, anunció por su parte, que brigadas municipales de Villalba trabajarán en la Ciudad Señorial.

“A LUMA Energy le dimos la oportunidad y el espacio de trabajar y cumplir. Ante la inacción que impera en más de 75 comunidades este alcalde se cansó de la lentitud y desinterés de la privatizadora. Así que poniendo a los ponceños primero y mediante una alianza municipal comienzan a trabajar hoy mismo las brigadas del alcalde Luis Javier Hernández Ortiz”, dijo el líder de los alcaldes populares.

Indicó que “los profesionales de la Villalba Power serán dirigidos por asesores nuestros que sí conocen el sistema eléctrico de nuestra ciudad” y añadió que más adelante se sumarán otras brigadas a este esfuerzo “no importa el costo que el municipio tenga que asumir para salvar vidas y darle a nuestra gente lo que necesita que es la luz”.

Brigadas municipales se limitarán al desganche, dice LUMA

Pero, Hernández Ortiz, tras reunirse en horas de la tarde, con personal de la gerencia de LUMA en San Juan, dijo que por el momento no han firmado un acuerdo de entendimiento, aunque calificó el documento discutido como “un paso de avance”. Indicó, sin embargo, que las brigadas municipales se limitarán a ayudar a LUMA en las labores de desganche.

“Hoy se discutió un documento que no solamente cubriría esta situación de emergencia del huracán Fiona, sino que pudiera cubrir otras emergencias, una vez el gobernador (Pedro Pierluisi) haga una declaración de emergencia, se amplía de alguna manera el rol del municipio, que me parece que es un buen camino, pero tenemos que discutirlo con la matrícula, los alcaldes y alcaldesas. Desde mi perspectiva es un paso de avanzada”, dijo el ejecutivo municipal.

Detalló que mediante el acuerdo no se va a trabajar “bajo ninguna circunstancia con líneas de transmisión, subestaciones ni con líneas primarias, pero sí se va a adelantar el trabajo del desganche”.

En la reunión también hubo representación de la Federación de Alcaldes, que reúne a los alcaldes novoprogresistas.

“Con memorando o sin memorando los alcaldes nos hemos tirado a la calle a resolver, pero como el nivel de energización, es tan mayor, tenemos que trabajar en coordinación con LUMA para garantizar la seguridad de nuestros empleados y de sus empleados”, agregó el líder de los alcaldes populares,

Mientras tanto, el director de Proyectos Renovables de LUMA, Daniel Hernández, dijo que entre el pasado viernes y hoy, lunes, han estado dialogando con los alcaldes.

“Aquí el señor alcalde estuvo de acuerdo con toda la explicación que dimos... Estamos hablando de lo mismo, de cómo nosotros poder ejecutar esa colaboración junto con los alcaldes de forma segura. Como siempre hemos dicho, hay que tener cuidado como nosotros trabajamos con la infraestructura eléctrica. Es mucho riesgo. Estamos hablando, básicamente, del mismo memorando de entendimiento con esas explicaciones adicionales”, sostuvo el portavoz de LUMA.

El alcalde de Villalba dijo que, además de las brigadas de su municipio, mañana, martes, se integrarán las de Morovis y Aguadilla.

Dijo que el consorcio LUMA Energy alegó que solo le quedan unos 30,121 clientes sin servicio de energía eléctrica a tres semanas del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, “pero los informes que tenemos es que hay barrios completos en lugares como Peñuelas, así como sectores donde llegó la luz y luego se fue y eso es está pasando en todo el país”.