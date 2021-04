Luego de sostener una reunión de emergencia con su equipo de trabajo y el componente médico asesor del municipio, el primer ejecutivo municipal ponceño, Luis M. Irizarry Pabón, decidió como medida preventiva ante el alza en los contagios por el virus del Covid 19, dar la orden de cancelar toda actividad de la administración que conlleve aglomeración de público por espacio de dos semanas.

“Uno de los roles más importantes del alcalde, es el de proteger y preservar la vida de sus ciudadanos y como médico es la vocación de mi vida, así que no podíamos dejar pasar más tiempo y decidimos tomar acción ahora. El repunte en los números de casos confirmados es sumamente dramático y los jóvenes entre las edades de los 20 a 29 años, son en este momento el sector demográfico más vulnerable, porque tal y como habíamos mencionado la semana pasada hay varias cepas del virus que son más agresivas con ellos. En Ponce la situación no es tan sensitiva como en otros puntos de la Isla; no obstante, eso es lo que queremos evitar, que en nuestra ciudad no se siga complicando. Lamentablemente como sociedad hemos bajado la guardia, pero quiero que se entienda que esta medida es una de precaución y prevención, es mejor postergar nuestras actividades y más adelante anunciarles otra fecha, que regresar al día 1 de la pandemia y vivir otro “lockdown”, que trastoque nuestra economía y salud mental. En este momento, es cuando más cuidadosos y celos de los protocolos debemos ser”, detalló Irizarry Pabón.

Por su parte la doctora Kenira Thompson, explicó que este nuevo pico se debe a tres elementos que tienen que controlarse antes de que la amenaza se convierta en una nueva oleada.

“Primero que todo, vemos como la vacunación ha creado una sobre confianza excesiva, las personas piensan que no se pueden contagiar o a su vez contagiar a otros. Por otra parte, la juventud experimenta relajación con el tema, se percibe la dejadez porque en ellos cada vez son menos efectivas las recomendaciones de mantenernos en los hogares. Sumando eso dos elementos, se ha creado el escenario perfecto para que las nuevas variantes del virus que son más agresivas con estas poblaciones ganen terreno, lo que se ha traducido en un alza desmedida en estos casos que a su vez contagian a sectores más vulnerables. A partir de hoy, ya se ha dado la instrucción de que toda persona mayor de 16 años puede vacunarse, sin embargo, esto debe ir acompañado de que continuemos haciéndonos la prueba, evitando los lugares cerrados sin distanciamiento y seguir enfatizando en el protocolo de lavado de manos y la mascarilla. No podemos permitir que esto se nos salga de las manos”, aseguró Thompson.

Entre los esfuerzos paliativos y preventivos del Municipio de Ponce, la Policía Municipal retomará la orientación a comerciantes y ciudadanos mientras refuerza la vigilancia y el cumplimiento de la Orden Ejecutiva.

De la reunión también participó la vice alcaldesa, Marlese Sifre, el administrador de la ciudad, Francisco Rodríguez, el Secretario Municipal, Edgar Avilés, el Comisionado de la Policía, Pedro Quiles, el director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, Jorge Mercado y los doctores, Heffelfinger, Pintado y López de Victoria, Director Médico, Directora de Salud y Epidemióloga, respectivamente