Luego de una espera de al menos cuatro años, el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, le hizo justicia a un total de 87 empleados municipales que recibieron de su mano, el cheque por concepto del balance del pago de la licencia por enfermedad correspondiente a los años 2016 y 2017.

“Es un honor hacerles justicia a ustedes y quiero darle las gracias a la Unión. Trabajaron fuerte para que este alcalde cumpliera su palabra y aquí estamos; cumpliendo. Quiero darle las gracias a Mayra Rivera, la presidenta de la Asociación de Empleados, por su esfuerzo y tenaz lucha. Nuestra relación es de mucho respeto. Ella sabe que soy pro empleado y durante 12 años estuve defendiendo a los empleados desde la Legislatura Municipal”, sostuvo por escrito el ejecutivo municipal ponceño.

A los seis empleados que se les adeudaba el “enfermito” del 2016 se les pagó un total de $7,945, mientras que a los 81 que se les debía del 2017, se les desembolsó un balance global de $77,289.24.

Irizarry Pabón subrayó que lo más importante del Municipio son sus empleados. “Por eso, primero que todo, eliminamos la reducción de la jornada laboral. Siempre he tenido claro que ustedes son una inversión, no un gasto. Y este es el inicio de una buena relación entre los que representan a los empleados y el alcalde. Hoy reitero que el que se mete con un empleado mío, se mete conmigo. Aunque tarde, su lucha no fue en vano, hoy reciben lo que se merecen”.

Por su parte, la líder sindical indicó que “gracias al Señor que estuvo acompañándonos en esta lucha, lo logramos. Muchos nos sentimos defraudados y frustrados. Pero, hoy el Alcalde nos hizo justicia. Hoy se demuestra que si se quería, se podía. Muchos de ustedes recibieron burlas de sus compañeros y miren ahora como estamos recibiendo este pago que nos correspondía por ley. No tengo palabras y solo le doy las gracias al Alcalde, en nombre de la Asociación de Empleados”.