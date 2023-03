Tras conocer que, luego de una pesquisa, el Departamento de Justicia le hizo un referido para que se le designara un Fiscal Especial Independiente (FEI), el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, reiteró que ha cooperado con las autoridades para el suministro de información requerida.

Esta mañana Irizarry Pabón no estuvo disponible para recibir a funcionarios del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que llegaron a la Casa Alcaldía, para entregarle un referido de Justicia. En ese momento, según informó la directora de la División Legal del Municipio de Ponce, Anette Rodríguez Rodríguez, “el alcalde no se encuentra hoy; está indispuesto de salud”.

PUBLICIDAD

Posteriormente, Irizarry Pabón envió una comunicación escrita indicando que “en todo momento la Administración del Municipio Autónomo de Ponce, por instrucciones directas mías, ha colaborado con todas las solicitudes de información que han requerido, proveyendo todos los documentos que nos fueron solicitados”.

El Ejecutivo Municipal añadió que “estoy seguro que al final del camino de esta investigación la verdad saldrá a la luz”.

“Me reitero en que no he cometido ninguna ilegalidad ni la cometería. Con más de 100 proyectos en las instalaciones municipales y sobre $300 millones de inversión en fondos federales y locales en proceso, no nos vamos a desviar por nada para mejorar la calidad de vida de los ponceños y nuestros visitantes. Por eso reitero mi compromiso que todo el trabajo que hay que hacer por Ponce no se detiene y seguiré al frente de ese esfuerzo en favor de todos los ponceños. Estas son las únicas expresiones que haré por el momento con relación a este tema”, finalizó.

Según la pesquisa preliminar de la División Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia y el NIE, se demostró que Irizarry Pabón, “mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar parcialmente, los gastos de su campaña política”.

“Asimismo, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras”, sostuvo Justicia en un comunicado de prensa.