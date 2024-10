Rincón. Consciente de los problemas con el suministro de agua en algunos sectores de su pueblo, y del impacto que puede tener en el turismo, el alcalde Carlos López Bonilla aseguró que ya están encaminados algunos proyectos para esos fines, así como otros dirigidos a los rincoeños.

“Ya se mejoró el tanque que recibe el agua de Mayagüez. Ahora aguanta hasta 500,000 galones y ahora se va a tirar una nueva tubería desde el barrio Barrero hasta el casco urbano, lo cual va a mejorar todo el sistema de agua. Ahora podrán recibir agua tanto de Aguadilla como de Mayagüez.

“También se están reparando tuberías nuevas en el sector Korea. Ese proyecto es importante, porque son tuberías viejas”, sostuvo.

En cuanto al mantenimiento de las vías de rodaje, el primer ejecutivo municipal destacó que están atendiendo “todas las carreteras, estatales y municipales” porque el personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) apenas ha atendido sus reclamos.

Por otro lado, indicó que llevan más de un año con la promesa de LUMA Energy de reemplazar los focos para iluminar las carreteras sin haber logrado un solo avance.

“Dicen que vienen, que tienen una fecha y no la sabe nadie, porque le pregunté al director de Luma (Juan Saca) y él ni sabe cuándo van a comenzar ese proyecto en Rincón”, destacó.

En cuanto a iniciativas enfocadas en el turismo, indicó que “ya comenzó la construcción de un paseo ciclístico y peatonal que va desde el faro hacia el pueblo. En octubre voy a solicitar la segunda fase, para llevarlo casi colindante con Aguada con miras a que podamos transportarnos desde Aguada hasta Rincón por bicicleta”, subrayó.

López, quien aspira a su séptimo término en la poltrona municipal, enumeró otros proyectos que ya están en caminados o recién inaugurados en su municipio, como la culminación del hotel Ojo de Agua, la ampliación del estacionamiento en el pueblo, mejoras a la rampa de pescadores en La Marina y la entrega de las primeras 42 residencias de la urbanización Vista al Río, un proyecto municipal que espera impactar a sobre 100 familias de medianos y escasos recursos, entre otros.

“Por eso yo no me quito. Tengo que terminar todos estos proyectos. Yo no estoy engañando a nadie. Tengo los chavos para hacerlo. Déjenme tranquilo, hago esos proyectos, se los entrego al pueblo y luego me voy a descansar”, sentenció.

López Bonilla enfrentará en las próximas elecciones a David Bonilla Cortés (Partido Nuevo Progresista), a Alexis Silva Bonet (Partido Independentista Puertorriqueño) y a Rolando Aquino Carrero (Movimiento Victoria Ciudadana).