El alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González Damudt reaccionó al informe anual del Centro de Investigación y Política Pública, conocido como ABRE Puerto Rico, el cual asignó al Municipio de Río Grande una calificación deficiente en su último informe.

Para emitir su informe, la entidad ABRE Puerto Rico evalúa 13 indicadores con información derivada de los estados financieros auditados. Según explicó el Alcalde, los estados financieros auditados del Municipio reflejaron opiniones favorables sobre los controles establecidos en el manejo de las finanzas. En este sentido, para el Ejecutivo Municipal resulta contradictorio que Río Grande haya obtenido una calificación deficiente, cuando los estados financieros auditados reflejan lo contrario.

A tales efectos, el Alcalde reaccionó asombrado pues ante su consideración, por todas las gestiones administrativas y fiscales que se han realizado eficientemente esperaba recibir una mejor calificación.

“Desde el inicio de nuestra Administración, hemos implantado medidas fiscales correctivas para reducir el déficit acumulado el cual alcanzaba los $4.6 millones de dólares. Actualmente, logramos reducir ese déficit a $878,131, lo que representa una reducción de 81%. De igual forma, en el cierre del año fiscal 2019 cerramos con un superávit de $222,622. La información que presenta la entidad no refleja la realidad de nuestro Municipio, por lo que se deben corroborar los indicadores que tomaron en consideración para otorgarnos esa nota”, puntualizó González Damudt.

Asimismo, el Alcalde riograndeño enfatizó que, a diferencia de otros municipios, Río Grande no ha reducido la jornada laboral, no ha incurrido en despido de empleados, no se han afectado los servicios a la ciudanía, ni se han eliminado los beneficios marginales de los empleados. Así también, sostuvo que se ha cumplido con el pago de deudas estatutarias, sin la necesidad de recurrir a préstamos.

“Nuestras deudas a largo plazo han ido en disminución, adicional no hemos tomado prestado para continuar con la obra, proyectos y brindar los servicios esenciales a nuestro pueblo, por lo que nuestro margen prestatario es sólido y eso no es posible con un mal manejo de las finanzas municipales”, señaló el Primer Ejecutivo de Río Grande. “Nosotros no hemos trabajado para recibir malas calificaciones y eso queda evidenciado en el trabajo que día a día hacemos y que continuaremos realizando en beneficio de los riograndeños”, manifestó González Damudt