El municipio de San Juan radicó este viernes, ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, una demanda contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para exigir medidas inmediatas que garanticen un servicio confiable y continuo de agua potable para los sanjuaneros, informó el alcalde Miguel Romero.

Ya el funcionario había adelantado en su Mensaje de Presupuesto que se disponía a presentar el recurso legal, tras meses de interrupciones recurrentes, bajas presiones y fallas en el suministro de agua potable que han afectado a miles de residentes, comercios, hospitales, escuelas, égidas y comunidades de la ciudad capital.

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La demanda fue presentada por el bufete Aldarondo & López Bras y está juramentada por el propio alcalde.

En total, se le pide al tribunal que declare a lugar 10 peticiones realizadas por el ayuntamiento. Estas son las siguientes:

El acceso al agua es un derecho de rango constitucional y fundamental para una vida digna. La AAA y su Presidente Ejecutivo, tienen el deber legal, ministerial y continuo de proveer agua potable de manera adecuada y continua a los residentes del municipio de San Juan; La AAA y su Presidente Ejecutivo, tienen que restablecer, so pena de desacato, el servicio de agua potable de manera inmediata; La AAA, y su Presidente Ejecutivo, tienen que garantizar la continuidad del servicio de agua potable evitando interrupciones recurrentes injustificadas; La AAA, y su Presidente Ejecutivo, tienen que establecer y someter un plan de acción correctiva que incluya la identificación de los problemas, la solución para corregir los problemas y la mitigación de los mismos que afectan a todos los sanjuaneros, de modo que se garantice un servicio de agua potable continuo y adecuado para todos sus residentes, so pena de desacato; El incumplimiento recurrente de ese servicio, cuando afecta sustancialmente la salud, seguridad y vida cotidiana de la población, es contrario a derecho; La AAA, y su Presidente Ejecutivo, sometan informes periódicos que establezcan el progreso en el restablecimiento y/o interrupciones en el servicio de agua potable. El acceso al agua potable tiene prelación sobre el interés público. Procede e imponga un esquema de supervisión judicial continua en la AAA, que incluya: (a) nombramiento de un monitor o comisionado especial; (2) implementación de un plan correctivo obligatorio; (3) presentación de informes periódicos al Tribunal; y (4) retención de jurisdicción hasta el cumplimiento pleno. Emita cualquier orden adicional que sea necesaria para asegurar el cumplimiento real y continuo del deber de proveer agua potable en el municipio.

En comunicado de prensa, el alcalde sanjuanero señaló que la determinación de radicar la demanda surge luego de múltiples reuniones, reclamos formales, esfuerzos de colaboración y medidas de emergencia implementadas por el municipio. Aceptó que ninguno de los esfuerzos rindieron fruto.

“Esta demanda no surge por una avería aislada. Surge luego de meses de interrupciones recurrentes, semanas sin servicio en algunas comunidades, miles de ciudadanos afectados, más de 5,000 casos atendidos por el municipio y cientos de miles de dólares invertidos para responder a una emergencia que no nos corresponde. Los sanjuaneros no pueden seguir pagando las consecuencias de decisiones equivocadas, falta de mantenimiento, problemas de comunicación y una administración que no ha logrado ofrecer respuestas efectivas a una crisis que continúa agravándose. Por eso, hemos acudido al tribunal”, expresó Romero Lugo.

La demanda sostiene que la crisis actual no responde únicamente a problemas históricos de infraestructura. Según la acción legal presentada por el municipio, las interrupciones recurrentes responden además a fallas operacionales, deficiencias en la toma de decisiones, falta de mantenimiento preventivo, problemas de comunicación y un manejo ineficiente del sistema de distribución de agua potable que han agravado significativamente la situación durante los pasados meses.

Asimismo, la demanda señala que la falta de experiencia de la gerencia y la ausencia de respuestas adecuadas han contribuido al deterioro del servicio.

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La acción judicial también expone que el agravamiento de la crisis coincide con cambios en la dirección operacional de la Región Metro de la AAA, alegando que a partir de dichos cambios comenzaron a intensificarse los problemas relacionados con el suministro de agua potable que actualmente afectan a comunidades de toda la ciudad capital.

El alcalde detalló que el municipio ha tenido que incurrir en gastos, ascendentes a $621,000, para establecer oasis para distribución de agua potable, despliegue de camiones cisterna, movilización de personal municipal y coordinación esfuerzos interagenciales.

“Nos acercamos a los meses más calurosos del año. Miles de niños estarán en sus hogares durante el verano, adultos mayores continúan enfrentando interrupciones constantes y muchas familias siguen sin saber cuándo tendrán acceso estable a un servicio tan básico como el agua potable. Hemos visto comunidades enteras dependiendo de oasis, personas buscando alternativas para suplir necesidades básicas y residentes viviendo una incertidumbre constante. Esto dejó de ser un problema operacional para convertirse en una situación que amenaza la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra gente. San Juan exige acción, exige respuestas y exige resultados”, sostuvo Romero Lugo.

La demanda también señala que las interrupciones han provocado impactos significativos sobre residentes, comerciantes y poblaciones vulnerables, afectando la operación de negocios, la prestación de servicios esenciales y la calidad de vida de miles de familias.

Se destacó, además, que la acción legal plantea que la crisis actual constituye el resultado del incumplimiento del deber ministerial de la AAA y de su presidente ejecutivo, Luis González Delgado, de garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía.

“El municipio ha hecho su parte. Hemos distribuido agua, activado personal, movilizado recursos y asumido costos significativos para atender una emergencia que no provocamos. Lo que estamos reclamando es sencillo: que quienes tienen la responsabilidad de garantizar este servicio esencial cumplan con su deber. Los sanjuaneros merecen respuestas, merecen acción y merecen resultados”, concluyó el alcalde.