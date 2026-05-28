El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo anunció durante su mensaje de presupuesto que el municipio tomará acciones legales contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ante las interrupciones constantes en el suministro de agua potable a múltiples comunidades de la ciudad capital, que se han registrado por los pasados meses.

“Nuestra gente ha sido más que paciente. La gente no quiere explicaciones durante una emergencia; la gente quiere apoyo, respuestas y que le resuelvan. Ese seguirá siendo nuestro compromiso como administración municipal”, manifestó el mandatario municipal.

Romero Lugo presentó un presupuesto consolidado ascendente a $874.8 millones, que incluye $648.9 millones provenientes del Fondo Ordinario, $123.6 millones de fondos federales y $102.4 millones de otros fondos.

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Entre otros proyectos, el alcalde destacó la reconstrucción de aceras en la Avenida Ponce de León, mejoras integrales en la Calle Cerra en Santurce, el nuevo Complejo Deportivo Freddie Lugo en Río Piedras, el desarrollo del proyecto “Hangar Senior” en Cupey, mejoras al Hospital Municipal de San Juan y el nuevo Centro de Bienestar Animal de San Juan, además del reclutamiento de más policías municipales.

“Este presupuesto es una declaración clara de cómo queremos gobernar: con responsabilidad, con servicios que funcionen y con resultados que nuestra gente pueda sentir en su vida diaria. Porque cuando el gobierno funciona, la gente lo ve, lo entiende y, sobre todo, lo siente”, sostuvo el mandatario.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que el presupuesto responde a una visión de gobierno centrada en resultados concretos, en la experiencia diaria de la ciudadanía y en garantizar que las personas puedan ver, entender y sentir el impacto de las inversiones municipales en sus comunidades. “La gente no evalúa al gobierno por lo que promete, lo evalúa por los resultados que produce, por los problemas que resuelve y, sobre todo, por lo que siente cada ciudadano todos los días. Ese es el enfoque de este presupuesto: que el gobierno funcione y que le resuelva a nuestra gente”, expresó Romero Lugo.