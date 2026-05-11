Sectores de San Juan pudieran experimentar interrupciones en el servicio de agua potable esta noche a consecuencia de unos trabajos a realizarse en la represa Carraízo.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó a las 10:00 p.m. de este lunes efectuarán nuevos trabajos programados de limpieza en la tubería de succión de la represa Carraízo.

Las labores, informó el director ejecutivo de la Región Metro, José A. Rivera Ortiz, forman parte de trabajos correctivos y de mantenimiento operacional dirigidos a optimizar la succión del sistema y fortalecer la producción y distribución de agua potable hacia clientes del área metropolitana.

La semana pasada, la AAA realizó trabajos similares como parte del mantenimiento requerido en el sistema. Sin embargo, las lluvias registradas durante las pasadas semanas provocaron nuevamente el arrastre y acumulación de material vegetativo y sedimentos en el área de succión de la represa, situación que afecta el flujo de agua cruda hacia la planta de filtros Sergio Cuevas.

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Rivera Ortiz explicó que estos trabajos forman parte de labores correctivas necesarias debido al mantenimiento acumulado que por años no se realizó en componentes críticos del sistema.

Para completar las labores será necesario detener temporalmente las bombas de extracción de agua cruda hacia la planta, proceso que requiere apagar equipos para permitir que personal especializado pueda trabajar de manera segura en el área de succión.

Como resultado de los trabajos, clientes de sectores Saint Just, Santurce, San Antón, San Mateo, Miramar, Carraízo, Cupey, Fair View, Sabana Llana Sur, Piñones, Villa Mar, Condado, Ocean Park, Isla Verde y áreas cercanas podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras en el servicio.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de seis horas, si las condiciones operacionales lo permiten.

Una vez culminadas las labores, el sistema entrará en proceso de recuperación, por lo que la distribución del servicio se estará normalizando de manera paulatina mientras la planta retoma su producción.

“Estos trabajos son necesarios para continuar atendiendo situaciones acumuladas en el sistema y fortalecer la estabilidad operacional de una infraestructura que por años requirió mantenimiento correctivo y preventivo”, expresó Rivera Ortiz.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis R. González Delgado, señaló que la administración continuará ejecutando todos los proyectos necesarios “para que nuestras infraestructura de nuestro sistema de agua potable sea más robusto y eficiente en beneficio de los clientes”.

Se indicó que, como parte de las medidas de mitigación, la AAA mantiene coordinación con los municipios para activar el suplido de agua potable durante el proceso de recuperación del sistema.

La corporación pública exhortó a los clientes a hacer uso prudente del agua almacenada mientras se completan las labores y reiteró que continuará ofreciendo actualizaciones a través de sus canales oficiales y redes sociales.