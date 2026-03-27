El alcalde de San Juan, Miguel Romero, calificó este viernes como “inaceptable” todo lo que ha ocurrido en esta segunda avería que registra la represa Carraízo en este año y que ha dejado a miles de abonados de la zona metropolitana sin servicio de agua potable.

Además, informó que declaró un estado de emergencia ante la situación.

Su mayor malestar es que, tras haber sido vocal en contra de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la avería registrada a mediados de febrero pasado, ningún funcionario de la corporación se comunicó para alertarle de que la población capitalina se afectaría con esta nueva avería en el sistema de bombeo.

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En un desahogo por las redes sociales, Romero afirmó que “me enteré por ciudadanos que comenzaron a experimentar baja presión o falta total de agua. Tuve que comunicarme directamente con el director regional, quien en ese momento tampoco tenía información clara de lo que estaba ocurriendo. No fue hasta cerca de las 11:40 p. m. que finalmente se me confirmó la situación, aun cuando ya era conocida internamente desde las 9:00 p.m. por la AAA. Eso es inaceptable”.

Añadió que “no fue hasta la mañana de hoy que comenzaron los trabajos para estabilizar el sistema, logrando aumentar a cinco bombas en operación. Pero hay que decirlo con claridad: cuando solo operan tres bombas en Carraízo, el tanque de Covadonga se vacía. Y cuando Covadonga está vacío, no hay agua en Río Piedras, en Country Club y en otras comunidades. Y si no hay agua en las zonas bajas, es evidente que el resto de San Juan también se ve afectado”.

Romero reiteró que las incidencias que ha enfrentado con la AAA esta año “vuelve a poner en duda tanto la confiabilidad del sistema como la capacidad administrativa de la Autoridad para manejar adecuadamente las operaciones en la región metropolitana”.

De paso, aseguró que “no estamos ante un evento aislado. Estamos ante una falla operacional que requiere acción inmediata. La recuperación del sistema requiere ajustes claros y evidentes a nivel de la Región Metropolitana”.

Reclamó aumentar el flujo de agua desde Carraízo hacia Sergio Cuevas para que el tanque de Covadonga se recupere, redistribuir el suministro hacia Carolina sin dejarla sin servicio, así como incrementar la aportación de agua del Superacueducto del norte a San Juan, manejando la distribución hacia Guaynabo y Bayamón de forma responsable.

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“Si no se hacen estos ajustes con urgencia, San Juan puede enfrentar un día completo sin servicio de agua. Por eso actuamos. Por eso declaramos un estado de emergencia. Porque el acceso al agua potable no es opcional. Es un servicio esencial y una responsabilidad que tiene que cumplirse”, sentenció Romero.

Hay que recordar que en medio de las críticas de febrero pasado de Romero y otros alcaldes, la gobernadora Jenniffer González emprendió en una gira por plantas de filtración por la Isla para anunciar mejoras millonarias.