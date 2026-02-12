La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó en una publicación en sus redes sociales la paralización de las operaciones de la represa de Carraízo en horas de la noche del jueves, para continuar con la reparación de una de las bombas de esa planta que se averió a principios de este mes.

“A partir de la noche de mañana, jueves 12 de febrero, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizará una detención temporera del sistema de bombeo de la represa Carraízo, como parte de los trabajos esenciales para para continuar con la instalación del motor y acople de una de las bombas que estuvo averiada desde principios de este mes, informó el vicepresidente ejecutivo de Operaciones y director interino de la Región Metro, ingeniero Luis Josué Ortiz Salgado”, lee la publicación.

Se informó además que la Autoridad detendrá de manera temporera el sistema de bombeo de aguas crudas que suple desde Carraízo hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas, a partir de las 10:00 de la noche. “Como resultado, la planta, que suple a aproximadamente 185,000 abonados de la Región Metropolitana, saldrá de operación durante horas de la noche y la madrugada del viernes”.

La publicación añade que se estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de cinco horas y que se seleccionó ese horario para realizar los mismos, con el fin de que el impacto a los abonados del sistema sea mínimo. “Como consecuencia de la detención del sistema, podrían registrarse interrupciones temporeras del servicio en sectores de San Juan, entre ellos Santurce, Ocean Park, Cupey, Calle Loíza, Monte Hatillo, Monte Carlo, sector Venezuela, Monteflores, Morcelo, el Residencial Luis Llorens Torres Saint Just y áreas aledañas. En Trujillo Alto, se incluyen Fairview, Lomas del Viento, Villas de Carraízo y zonas cercanas. En Carolina, las comunidades de Isla Verde, Metrópolis, Las Lomas y sectores aledaños. Mientras que en Loíza podrían verse impactados Piñones, el sector La Torre y áreas cercanas. Además en Canóvanas sectores como Barrio Pueblo, Hato Puerco, Lomas y Torrecilla alta; así como el sector San Antonio en Caguas podrían verse afectadas”, se indicó.

La AAA anunció que se harán ajustes operacionales para suplir agua desde otros sistemas, con el objetivo de minimizar interrupciones en el servicio durante el periodo de trabajos.

Como parte de la intervención, se completará la instalación de la bomba, la alineación de ejes y la ejecución de las pruebas operacionales necesarias para garantizar el funcionamiento seguro y confiable del Sistema. “Entendemos los contratiempos que esta situación ha generado en la rutina de las familias y comercios durante las pasadas semanas. Por eso, estamos trabajando con sentido de urgencia y con todo el personal necesario para completar esta instalación en el menor tiempo posible. Al momento, estas labores se mantienen dentro del periodo estimado de 15 días calendario. Nuestro compromiso es restablecer la operación plena de manera segura, para el beneficio de las comunidades y familias que dependen de este servicio esencial”, expresó Ortiz Salgado.

La AAAA aseguró que gracias a la planificación anticipada de los trabajos, han podido ampliar la logística de respuesta y coordinar con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de los municipios de San Juan, Carolina, Canóvanas, Loíza y Trujillo Alto los planes de acarreo de agua, de ser necesarios, para atender cualquier situación que pudiera surgir durante el periodo de trabajos.