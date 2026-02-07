El servicio de agua potable en San Juan registrará interrupciones y bajas presiones mañana por la noche hasta el lunes por la noche por trabajos programados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en el sistema de bombeo de la represa Carraízo.

El ayuntamiento establecerá oasis de agua potable y otros recursos disponibles en conjunto a la AAA.

“El personal de Manejo de Emergencias estará desplegado durante todo el proceso y en comunicación constante con las comunidades. Estamos preparados para atender solicitudes adicionales y reforzar la respuesta municipal de ser necesario”, indicó el director de la Oficina para el Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan, Carlos Acevedo.

El alcalde Miguel A. Romero Lugo subrayó que la interrupción programada es adicional a la situación que actualmente afecta a otros sectores, los cuales continúan siendo atendidos como parte de la emergencia en curso. Por lo tanto, exhortó a los residentes y comerciantes a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación.

“Estamos comunicando con tiempo porque creemos en la prevención y en la responsabilidad. Nuestro deber es que las comunidades tengan información clara y que sepan que el Municipio está preparado para responder y apoyar durante todo este proceso”, aseguró Romer Lugo en comunicado de prensa.

De surgir alguna situación o si su comunidad necesita asistencia adicional, pueden comunicarse al 787-480-2025 o completar el formulario disponible en línea.

Estos son los sectores con posibles interrupciones o bajas presiones: