No habrá agua en San Juan hasta el lunes por la noche
Por trabajos de la AAA.
PUBLICIDAD
El servicio de agua potable en San Juan registrará interrupciones y bajas presiones mañana por la noche hasta el lunes por la noche por trabajos programados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en el sistema de bombeo de la represa Carraízo.
El ayuntamiento establecerá oasis de agua potable y otros recursos disponibles en conjunto a la AAA.
“El personal de Manejo de Emergencias estará desplegado durante todo el proceso y en comunicación constante con las comunidades. Estamos preparados para atender solicitudes adicionales y reforzar la respuesta municipal de ser necesario”, indicó el director de la Oficina para el Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan, Carlos Acevedo.
Relacionadas
El alcalde Miguel A. Romero Lugo subrayó que la interrupción programada es adicional a la situación que actualmente afecta a otros sectores, los cuales continúan siendo atendidos como parte de la emergencia en curso. Por lo tanto, exhortó a los residentes y comerciantes a tomar previsiones y almacenar agua con anticipación.
“Estamos comunicando con tiempo porque creemos en la prevención y en la responsabilidad. Nuestro deber es que las comunidades tengan información clara y que sepan que el Municipio está preparado para responder y apoyar durante todo este proceso”, aseguró Romer Lugo en comunicado de prensa.
De surgir alguna situación o si su comunidad necesita asistencia adicional, pueden comunicarse al 787-480-2025 o completar el formulario disponible en línea.
Estos son los sectores con posibles interrupciones o bajas presiones:
- Urb. Jardines Metropolitanos
- Sector Buen Consejo
- Urb. Country Club
- Los Pinos
- Urb. Villa Nevárez
- Sector Canteras
- Pueblo de Río Piedras
- Urb. Club Manor
- Sector Venezuela
- Residencial Monte Hatillo
- Urb. Floral Park
- Sector Las Monjas
- Urb. Cambridge Park
- Sabana Llana
- Urb. Hyde Park
- Antón Santi
- Urb. Pérez Mori
- Berwind Norte
- Sector Israel
- Urb. Valencia
- Parque del Monte
- Residencial Manuela Pérez
- Sector Falú
- Urb. Reparto Sevilla
- Urb. Villa Prades
- Urb. Bosque Real
- Sector Hill Brothers
- Urb. University Gardens
- Sector Bitumul
- Urb. Caribe
- Sector Los Peña
- Colinas de Cupey
- Urb. Villa Andalucía
- PR-199
- Fair View
- Cupey Alto
- Venus Gardens
- Sector Morcello
- Camino Los Guayabos
- Los Paseos
- Alturas de Borinquen Gardens
- Camino Trinidad
- Señorial
- Sky Tower
- Camino Morcelo PR-842
- Los Olvidados
- Residenciales Los Lirios, Alturas de Cupey y Villa Esperanza
- Ocean Park
- Punta Las Marías
- Santa Teresita
- Calle Loíza
- Machuchal
- Villa Palmeras
- Santurce partes altas y bajas
- Residencial Llorens Torres
- Residencial Fray Bartolomé de las Casas
- Villa Kennedy
- Las Margaritas