La avería en el sistema de bombeo de la represa Carraízo ha puesto en alerta a los municipios de San Juan y Carolina, que activaron sus planes de emergencia para garantizar agua potable a las comunidades afectadas por posibles interrupciones o bajas presiones en el servicio.

“No vamos a esperar”

En San Juan, el alcalde Miguel Romero informó que se desplegaron equipos de Manejo de Emergencias, Obras Públicas y servicios comunitarios, con monitoreo constante de sectores vulnerables, apoyo a adultos mayores y coordinación de acarreo y distribución de agua potable.

“No vamos a esperar a que surjan las dificultades. San Juan está activado y listo para responder”, expresó Romero.

Los residentes que necesiten asistencia pueden comunicarse a partir de hoy a las 9:00 a.m. al 787-480-2025. El municipio también habilitó una página web para solicitar agua potable.

Oasis de agua las 24 horas

Por su parte, Carolina también puso en marcha su plan de emergencia, tras registrarse interrupciones de agua en sectores de Isla Verde. El alcalde José Carlos Aponte detalló que camiones cisterna llevan agua directamente a comunidades, condominios, negocios y hoteles, y se prioriza a personas con movilidad limitada o condiciones críticas de salud.

“Estamos llevando los camiones cisterna directamente a las comunidades”, afirmó Aponte.

Además, se mantiene un oasis permanente de agua potable en el Centro de Servicios Municipales de Barrazas, disponible las 24 horas, con 32 llaves de fácil acceso, incluyendo espacios adaptados para personas en silla de ruedas.

Los ciudadanos que necesiten asistencia especial o quieran reportar interrupciones en el servicio pueden llamar al 787-769-4000.

Avería afecta a más de 44,000 abonados

El domingo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) declaró en estado de emergencia operacional la represa Carraízo, en Trujillo Alto, tras una avería en una de sus bombas principales.

Esto podría afectar el servicio de agua potable a unos 44,233 abonados en San Juan, Carolina, Trujillo Alto y sectores de Loíza, especialmente Piñones, causando bajas presiones o interrupciones temporales.

La reparación, que requiere un taller especializado para equipos de tamaño industrial, podría tardar unos 15 días.