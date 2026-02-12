La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que los 185,000 abonados que reciben agua de la represa Carraízo volverán a experimentar interrupciones en el servicio este jueves debido a reparaciones programadas.

Según detalló en declaraciones escritas el vicepresidente ejecutivo de Operaciones de la AAA, ingeniero Luis Josué Ortiz Salgado, la agencia realizará una detención temporal del sistema de bombeo de la represa Carraízo como parte de los trabajos esenciales para continuar con la instalación del motor y el acople de una de las bombas que estuvo averiada desde principios de este mes. Para llevar a cabo estas labores, la AAA detendrá temporalmente el sistema de bombeo de aguas crudas que suministra desde Carraízo hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas, a partir de las 10:00 de la noche.

Las interrupciones temporales del servicio de agua, que se espera se extiendan por 5 horas, afectarán varios sectores de San Juan, incluyendo Santurce, Ocean Park, Cupey, Calle Loíza, Monte Hatillo, Monte Carlo, sector Venezuela, Monteflores, Morcelo, el Residencial Luis Llorens Torres, Saint Just y áreas aledañas. En Trujillo Alto se verán impactadas zonas como Fairview, Lomas del Viento y Villas de Carraízo. En Carolina, los sectores afectados serán Isla Verde, Metrópolis, Las Lomas y alrededores. Mientras que en Loíza podrían verse impactados Piñones, el sector La Torre y áreas cercanas. Además, en Canóvanas se incluyen Barrio Pueblo, Hato Puerco, Lomas y Torrecilla Alta, así como el sector San Antonio en Caguas.

“Entendemos los contratiempos que esta situación ha generado en la rutina de las familias y comercios durante las pasadas semanas. Por eso, estamos trabajando con sentido de urgencia y con todo el personal necesario para completar esta instalación en el menor tiempo posible. Al momento, estas labores se mantienen dentro del periodo estimado de 15 días calendario. Nuestro compromiso es restablecer la operación plena de manera segura, para el beneficio de las comunidades y familias que dependen de este servicio esencial”, expresó Ortiz Salgado.

Como medida de preparación, la AAA también estableció varios oasis.

La agencia exhorta a los abonados de la Región Metropolitana a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y a utilizar el agua de manera responsable mientras se completan los trabajos.