La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que los trabajos de reparación de la avería en el sistema de bombeo de la represa Carraízo, que dejó sin servicio a cientos de miles de abonados en la zona metropolitana, culminó en horas de la tarde del viernes.

Según explicó el ingeniero Luis R. González Delgado, presidente de la corporación pública, tras la reparación, el sistema de bombeo de agua de la represa opera nuevamente con cinco bombas, lo que representa un paso determinante para la estabilización del suministro de agua cruda hacia la Planta de Filtración Sergio Cuevas. Luego de completar las pruebas operacionales correspondientes, la bomba fue reintegrada al sistema, permitiendo restablecer la capacidad total de bombeo hacia la planta de filtración.

Ya en horas de esta noche, los abonados de las áreas afectadas por la avería deben comenzar a reflejar el restablecimiento de forma progresiva en la Región Metropolitana, mientras el sistema continúa recuperándose y aumentando su producción. Asimismo, se espera que durante el fin de semana continúe la recuperación de los niveles en los tanques, lo que permitirá una mayor estabilidad del servicio en más comunidades.

“Con la entrada en operación de esta bomba, fortalecemos la estabilidad del sistema y continuamos garantizando un servicio más confiable para nuestros abonados. Reconocemos y agradecemos al equipo operacional de la Autoridad y al contratista que, de manera ininterrumpida, trabajaron con sentido de urgencia y alto compromiso para completar esta reparación en el menor tiempo posible”, expresó González Delgado.

Con todas las bombas en funcionamiento, la Autoridad inició el proceso de normalización del servicio para los abonados de los municipios de San Juan, Carolina, Trujillo Alto y sectores de Loíza. Aquellos clientes que aún experimenten bajas presiones deben observar mejoría progresiva durante las próximas horas, extendiéndose hasta la noche y la madrugada de mañana sábado, en lo que el sistema alcanza su balance operacional, se indicó en un comunicado.

González Delgado agradeció al personal de los municipios de Canóvanas, Trujillo Alto, Carolina y Loíza por su colaboración en la coordinación del acarreo de agua a las comunidades, y reconoció el trabajo en equipo realizado por el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Compañía de Turismo de Puerto Rico durante la intervención.

Se informó que mientras el servicio se restablece en su totalidad, la AAA y los municipios afectados por la emergencia mantendrán activo el plan de acarreo de agua potable a las comunidades.

La AAA reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener un uso prudente del agua mientras el sistema completa su fase de recuperación y estabilización.