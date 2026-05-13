Brigadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) atienden una avería registrada en una tubería de 36 pulgadas, frente al Comedor de la Kennedy, que podría dejar sin servicio a unos 12 mil abonados, informó la corporación pública en sus redes sociales.

En declaraciones escritas se informó que la avería se produjo cuando personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizaba labores de limpieza de material vegetativo en el mangle, e impactó una ventosa de la línea. Una ventosa es un dispositivo utilizado en los sistemas de acueductos para liberar o admitir aire dentro de las tuberías, evitando problemas operacionales como acumulación de aire, golpes de ariete, vacíos en la línea y reducción en el flujo de agua.

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El director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, José Rivera Ortiz, indicó que los trabajos de reparación de la línea de distribución que discurre a lo largo de la avenida Kennedy, podrían extenderse hasta por 10 horas.

“Para poder realizar los trabajos de reparación de manera segura y controlar el flujo de agua en el sistema, fue necesario realizar el cierre de válvulas en el área afectada. Como resultado, abonados de los sectores de Condado, Miramar, Viejo San Juan y áreas de la Avenida Kennedy en San Juan podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras en el servicio de agua potable mientras se estabiliza el sistema”, se detalló en el comunicado.

“El equipo operacional de la Región Metro se encuentra en el lugar trabajando sin descanso para completar la reparación en el menor tiempo posible y restablecer el servicio a las comunidades afectadas. Nuestro compromiso es atender esta situación con la mayor urgencia y minimizar el impacto a nuestros abonados”, añadió por su parte Rivera Ortiz.

La AAA informó que se mantienen en comunicación con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan (OMME) para coordinar el suplido de agua potable mediante camiones cisterna a las comunidades afectadas que así lo soliciten. Los ciudadanos pueden solicitar este servicio llamando directamente a la OMME San Juan al 787-480-2222.