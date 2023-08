El alcalde de San Juan, Miguel Romero, firmó este martes el proyecto de ordenanza municipal que dará paso al Nuevo Código Municipal para la ciudad capital que, entre otras cosas, limita la venta y expendio de bebidas alcohólicas hasta las 1:00 a.m., de domingo a jueves, y hasta las 2:00 a.m., los viernes y sábados.

“El proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa recoge esencialmente, en términos de la sustancia, lo que nosotros propusimos en el proyecto originalmente radicado… habiendo examinado el proyecto, según fue aprobado, me dispongo a firmarlo”, indicó el alcalde previo a estampar su firma en el documento.

El código aprobado por la Asamblea Municipal de San Juan el pasado viernes acoge enmiendas de comerciantes y ciudadanos, como la inclusión de la palabra “voceteo” en el artículo concerniente a los ruidos innecesarios o excesivos.

En concreto, el código dispone que la venta de alcohol está permitida hasta la 1:00 a.m., de domingo a jueves, y hasta las 2:00 a.m., los viernes y sábados. Si el lunes es feriado, las ventas de la noche del domingo podrán extenderse hasta las 2:00 a.m. del día siguiente.

Las disposiciones sobre el horario de venta y expendio de bebidas alcohólicas no aplican a los hoteles reglamentados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, estén o no dentro de una zona turística, ni a clubes y organizaciones cívicas, educativas o profesionales sin fines de lucro que efectúen actividades privadas.

El mes pasado, comerciantes del Viejo San Juan y la calle Loíza rechazaron el nuevo código por considerar que sus ventas y clientelas se afectarían al limitar los horarios para la venta de alcohol. Mientras, residentes de la capital han denunciado la falta de participación en la elaboración del documento.

Un comité evaluador, cuyos cinco miembros serán designados por el alcalde, será responsable de evaluar los resultados de la implementación del Código de Orden Público, luego de transcurridos 90 días de su vigencia. Como parte de su trabajo, rendirá un informe con las recomendaciones que entienda pertinentes, si algunas, para adelantar los propósitos de las directrices. Luego de la evaluación inicial, el comité deberá someter informes cada 180 días.