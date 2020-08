El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, buscaba este domingo en la noche cerrar los centros de votación en su pueblo, que debían permanecer abiertos hasta las 11:00 p.m., debido al cansancio de los funcionarios de colegio y la ausencia de votantes.

En entrevista con este medio, el primer ejecutivo municipal compartió que el proceso primarista en su municipio comenzó tarde debido a que los materiales de votación no llegaron a tiempo. Esto provocó que muchos ciudadanos que acudieron a votar en horas de la mañana se fueran sin poder hacerlo y nunca regresaran.

“Mucha gente salió a votar hoy en la mañana, pero estuvieron esperando frente a los colegios por espacio de dos horas. Las papeletas no llegaron, y la mayor parte de esa gente no volvió”, expresó Jiménez. “Me han llamado que están molestos. Esto es muy lamentable. Aquí no hay forma de que se subsane el daño que se le ha ocasionado a estos electores y a los candidatos”, agregó Jiménez, quien criticó la falta de información de parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El alcalde estipuló que las papeletas llegaron a su municipio cerca de las 2:00 p.m. El proceso para votar en las primarias debía comenzar a las 8:00 a.m.

“Aquí se dio una instrucción que estuviéramos hasta las 11 de la noche, pero ahora mismo vengo de unos colegios y los funcionarios están sumamente cansados porque están desde de las cinco de la mañana y con mascarillas, elementos que les crean más cansancio, y ya quedan muy pocas gestiones. Así que estoy haciendo unas gestiones para cerrar antes”, estipuló Jiménez, quien expuso que ya no hay electores haciendo fila.

El proceso de votación en las primarias se vio inmerso en un caos luego que las papeletas para votar llegaran tarde a diversos municipios del país. Esta situación a levantado las alarmas de los candidatos inmersos en este proceso y ha provocado que el Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP) se hayan vistos envueltos en un tranque en torno al acuerdo para la suspensión de las primarias hasta el próximo domingo y el manejo de los votos emitidos hoy.