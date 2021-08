El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, se apresta a emitir en la tarde de este jueves una orden ejecutiva en la que asegura no se discriminará contra las personas no vacunadas, como dijo hace el gobernador Pedro Pierluisi con sus decretos para tratar de frenar el repunte de casos de COVID-19.

Además, anunció que el ayuntamiento pagará abogados a toda persona de su pueblo que se sienta relegada por haber decidido no vacunarse contra el mortal virus.

En entrevista con Primera Hora, Jiménez estipuló que los decretos emitidos por el gobernador y que impulsan la obligatoriedad de la vacunación “carece de una atención actualizada de la situación del COVID en Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

“El gobernador lo que hace es una medida contra los que no se han vacunado, a tal punto que los está arrinconando, que dentro los sistemas democráticos no debe ser permisible”, denunció.

Jiménez indicó que la efectividad de la vacuna está en entredicho ante la llegada de la variante Delta. Comentó que muchos vacunados se han enfermado. Dijo que, por tal razón, “repudia cualquier decisión de discrimen contra cualquier sector puertorriqueño, más aún, cuando puede padecer de COVID una persona vacunada y una persona no vacunada”.

Fue enfático en su crítica que desde el gobierno “se ha tratado de echar la culpa de unos sectores que han decidido no vacunarse”.

Tomando en consideración estas creencias, el alcalde novoprogresista informó que su orden ejecutiva incluirá que no se solicitará la tarjeta de la vacuna a ninguna persona que acuda al municipio a solicitar servicios.

“Todos los puertorriqueños van a tener acceso a facilidades municipales. El tú segregar a unos sí y otros no, tú lo que está es estigmatizando a un sector de los puertorriqueños”, aludió.

Jiménez también informó que la orden incluirá que toda instalación de bellas artes y deportiva será cedida para el uso de actividades sin ningún costo, pero solo con la salvedad de que no podrán solicitar la tarjeta de la vacuna, la ocupación del recinto debe permanecer en un 50% y se requiera el uso obligatorio de la mascarilla.

Asimismo, detalló que los restaurantes, barras y chinchorros que disminuyan a 50% su ocupación y no soliciten la tarjeta de la vacuna recibirán un subsidio por el otro 50% de los comensales que no recibieron.

PUBLICIDAD

Explicó que el subsidio se calcularía en base a la patente radicada por el comerciante en el presente año fiscal y en el que detallan su volumen de venta.

Finalmente, informó que “vamos a estar ofreciendo a cualquier persona residente en San Sebastián que se sienta discriminado, que se sienta atropellado, representación legal de ser necesaria”.

La orden ejecutiva entrará en vigor el próximo lunes, 16 de agosto.

Jiménez insistió en que el promulgó esta orden a nivel municipal, porque recibe múltiples llamadas de “personas en estado de ansiedad, depresión, en estado de desesperación” por las medidas que se toman contra los no vacunados.

Rechazó que su propósito sea desalentar la vacunación. Expuso que San Sebastián es el quinto pueblo con mayor número de personas vacunadas y que hace ferias periódicas de vacunación.

“Le damos la opción a todos”, dijo.

“Representamos a todos a los que quieren vacunarse y no quieren vacunarse. También representamos a ese sector que por convicciones o creencia han decidido tomar otra decisión (de no vacunarse). Es su derecho en la Constitución, su derecho humano. En pepino no discriminamos”, concluyó.